Электромобиль Porsche Taycan побил рекорд Гиннесса благодаря быстрой зарядке

Porsche Taycan оказался в «Книге рекордов Гиннесса» как электромобиль, потративший наименьшее время на зарядку для путешествия через всю территорию США . Чтобы преодолеть связывающий Лос-Анджелес с Нью-Йорком маршрут протяжённостью 4535,2 км, машина провела на зарядке в общей сложности 2 часа, 26 минут и 48 секунд.

Источник изображения: porsche.com

Своеобразно сформулированный рекорд, конечно, носит весьма специфический характер, однако Porsche Taycan оказался здесь не первым. Предыдущий рекорд принадлежал электромобилю Kia EV6 — он проехал из Нью-Йорка в Лос-Анджелес по незначительно более протяжённому маршруту, однако его зарядка заняла 7 часов, 10 минут и 1 секунду.

За рулём немецкой машины сидел Уэйн Гердес (Wayne Gerdes) — признанный мастер экономичного вождения и автор термина «гипермилинг» (hypermiling). Под этим термином подразумевается применение особых настроек и приёмов вождения для максимально эффективного расхода топлива либо заряда машины. Как уточнили в Porsche, господин Гердес на протяжении всей поездки придерживался «нормальной» скорости, но иногда, если это позволяла батарея, разгонялся чуть быстрее.

Сама машина была оснащена фирменной батареей Performance Plus, более ёмкой в сравнении с базовым вариантом, а также поддерживала технологию адаптивного круиз-контроля. Чтобы рекорд Гиннесса был официально зафиксирован, в ходе всей поездки велась видеозапись, а положение машины отслеживалось по GPS . Пилот также сообщил, что при первом подключении электромобиля к 350-Вт станции заряд аккумулятора вырос с 6 % до 82 % всего за 22 минуты. В ходе путешествия использовались станции постоянного тока сети Electrify America — компания выступила в качестве партнёра по данному проекту.



