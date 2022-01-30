Электромобиль Porsche Taycan побил рекорд Гиннесса благодаря быстрой зарядке

Электромобиль Porsche Taycan побил рекорд Гиннесса благодаря быстрой зарядке

Porsche Taycan оказался в «Книге рекордов Гиннесса» как электромобиль, потративший наименьшее время на зарядку для путешествия через всю территорию США. Чтобы преодолеть связывающий Лос-Анджелес с Нью-Йорком маршрут протяжённостью 4535,2 км, машина провела на зарядке в общей сложности 2 часа, 26 минут и 48 секунд.

Источник изображения: porsche.com

Своеобразно сформулированный рекорд, конечно, носит весьма специфический характер, однако Porsche Taycan оказался здесь не первым. Предыдущий рекорд принадлежал электромобилю Kia EV6 — он проехал из Нью-Йорка в Лос-Анджелес по незначительно более протяжённому маршруту, однако его зарядка заняла 7 часов, 10 минут и 1 секунду.

За рулём немецкой машины сидел Уэйн Гердес (Wayne Gerdes) — признанный мастер экономичного вождения и автор термина «гипермилинг» (hypermiling). Под этим термином подразумевается применение особых настроек и приёмов вождения для максимально эффективного расхода топлива либо заряда машины. Как уточнили в Porsche, господин Гердес на протяжении всей поездки придерживался «нормальной» скорости, но иногда, если это позволяла батарея, разгонялся чуть быстрее.

Сама машина была оснащена фирменной батареей Performance Plus, более ёмкой в сравнении с базовым вариантом, а также поддерживала технологию адаптивного круиз-контроля. Чтобы рекорд Гиннесса был официально зафиксирован, в ходе всей поездки велась видеозапись, а положение машины отслеживалось по GPS. Пилот также сообщил, что при первом подключении электромобиля к 350-Вт станции заряд аккумулятора вырос с 6 % до 82 % всего за 22 минуты. В ходе путешествия использовались станции постоянного тока сети Electrify America — компания выступила в качестве партнёра по данному проекту.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Стала известна стоимость обязательного техосмотраСтала известна стоимость обязательного техосмотра
В Киеве оригинально проучили “героя парковки“В Киеве оригинально проучили “героя парковки“
Лоукостер Wizz Air отменил рейсы из УкраиныЛоукостер Wizz Air отменил рейсы из Украины
Lufthansa вернула на ночную стоянку рейс Франкфурт-КиевLufthansa вернула на ночную стоянку рейс Франкфурт-Киев
На трассе Киев-Одесса после столкновения с грузовиком погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиляНа трассе Киев-Одесса после столкновения с грузовиком погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиля
Блок рекламы


Похожие новости
За год в Украине купили рекордное количество PorscheЗа год в Украине купили рекордное количество Porsche
BMW отчиталась о рекордных поставках в 2021 годуBMW отчиталась о рекордных поставках в 2021 году
Штрафы не помеха: В Украине установили рекорд по ввозу б/у автомобилейШтрафы не помеха: В Украине установили рекорд по ввозу б/у автомобилей
Mercedes-Benz VISION EQXX: электромобиль с запасом хода 1000 км и аэродинамикой, уступающей только пингвинуMercedes-Benz VISION EQXX: электромобиль с запасом хода 1000 км и аэродинамикой, уступающей только пингвину
Tesla установила шестой рекорд подряд по квартальным поставкам электрокаровTesla установила шестой рекорд подряд по квартальным поставкам электрокаров
Китайская компания Nio представила электромобиль ET5 с запасом хода более 1000 кмКитайская компания Nio представила электромобиль ET5 с запасом хода более 1000 км
BMW представит в январе электромобиль iX M60 и технологию смены цвета кузова нажатием кнопкиBMW представит в январе электромобиль iX M60 и технологию смены цвета кузова нажатием кнопки
В Харькове выпустили электромобиль с ценой 170 000 грнВ Харькове выпустили электромобиль с ценой 170 000 грн
Электромобильный проект Apple продолжает терять ключевых специалистовЭлектромобильный проект Apple продолжает терять ключевых специалистов
General Motors построит катодный завод в Северной Америке для создания электромобильных батарейGeneral Motors построит катодный завод в Северной Америке для создания электромобильных батарей
Последние новости
Подгружаем последние новости