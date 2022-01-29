Украина может остаться без б/у автомобилей из Кореи

В Украину могут сократиться или вообще прекратиться поставки б/у автомобилей из Южной Кореи. Такую возможность не исключает и.о. директора морского порта " Черноморск" Вячеслав Волошин.

Украина может остаться без б/у автомобилей из Кореи

Волошин обратился к временно исполняющему обязанности главы Государственной таможенной службы Вячеславу Демченко с просьбой об установлении справедливой стоимости таможенного очищения автомобилей из Кореи, чтобы "предотвратить сокращение (исчезновение) этого грузопотока, а также избежать нанесения убытков государственному предприятию".

Глава порта "Черноморск" отметил, что наблюдается затаривание склада автомобилями из Кореи, что может привести к невозможности приема новых судов. Клиенты порта сейчас не хотят забирать корейские б/у автомобили из-за установления на них индикативных цен. Введение индикативных цен на авто из Южной Кореи привело к их подорожанию на 2 000 долларов за каждый.

На февраль 2022 года размер отправки автомобилей из Южной Кореи снизился на 50%, что составляет около 700 единиц по сравнению с 1 400, прибывших в январе. Эксперты считают, что в ближайшее время этот показатель может уменьшиться в 3 раза.

По данным Волошина, в 2022 году в Украину должно было поступить около 15 тысяч б/у автомобилей из Южной Кореи. Но из-за индикативных цен наша страна может вообще остаться без корейских автомобилей.

Напомним, ранее эксперты рассказали, что будет с б/у автомобилями в Украине в 2022 году.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Стала известна стоимость обязательного техосмотраСтала известна стоимость обязательного техосмотра
В Киеве оригинально проучили “героя парковки“В Киеве оригинально проучили “героя парковки“
Лоукостер Wizz Air отменил рейсы из УкраиныЛоукостер Wizz Air отменил рейсы из Украины
Lufthansa вернула на ночную стоянку рейс Франкфурт-КиевLufthansa вернула на ночную стоянку рейс Франкфурт-Киев
На трассе Киев-Одесса после столкновения с грузовиком погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиляНа трассе Киев-Одесса после столкновения с грузовиком погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиля
Блок рекламы


Похожие новости
Tesla произвела почти 1 000 000 автомобилей за 2021 год — и ради этого пошла на многие жертвыTesla произвела почти 1 000 000 автомобилей за 2021 год — и ради этого пошла на многие жертвы
У водителей-лихачей, которые не платят штрафы за нарушение ПДД, изъяли 200 автомобилейУ водителей-лихачей, которые не платят штрафы за нарушение ПДД, изъяли 200 автомобилей
Tesla сможет начать сборку электромобилей Model Y на предприятии в Техасе к концу мартаTesla сможет начать сборку электромобилей Model Y на предприятии в Техасе к концу марта
Известно, когда в Украине введут обязательный техосмотр автомобилейИзвестно, когда в Украине введут обязательный техосмотр автомобилей
У полицейских появился новый повод для остановки автомобилейУ полицейских появился новый повод для остановки автомобилей
Китайский внедорожник, который может стать бестселлером в УкраинеКитайский внедорожник, который может стать бестселлером в Украине
В Украине утвердили новый порядок перерегистрации автомобилейВ Украине утвердили новый порядок перерегистрации автомобилей
Названы самые популярные цвета новых автомобилей в УкраинеНазваны самые популярные цвета новых автомобилей в Украине
Суды начнут массово штрафовать владельцев автомобилей с ГБОСуды начнут массово штрафовать владельцев автомобилей с ГБО
ТОП-10 автомобилей, которыми водители довольны меньше всегоТОП-10 автомобилей, которыми водители довольны меньше всего
Последние новости
Подгружаем последние новости