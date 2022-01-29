Tesla произвела почти 1 000 000 автомобилей за 2021 год — и ради этого пошла на многие жертвы

У Tesla был рекордный год: в 2021 году компания произвела на 83% больше автомобилей по сравнению с 2020 годом.

Компания приблизилась к отметке в один миллион автомобилей в год – за 2021 год с конвейера сошло 936 172 образца. А завод в Шанхае за тот же период утроил объем производства – так что компания Маска идет на рекорд

Фактически, самый первый завод компании Илона Маска во Фремонте, штат Калифорния, стал самым производительным автомобильным заводом на континенте, сообщает Bloomberg. Как бы мы не относились к бренду Tesla, нельзя не признать, что это поразительный рост, который демонстрирует, что колоссальная финансовая оценка компании основана не только на пиаре и прогнозах аналитиков.

И эти цифры, вероятно, будут продолжать расти, так как компания откроет еще более крупные заводы в Берлине, Германия, и Остине, штат Техас, в конце этого года, и уже выбрала места для будущих площадок. Потребители буквально сходят с ума по желанным электромобилям Tesla, и компания, наконец, может — по крайней мере, отчасти — не отставать от спроса.

Однако Tesla по-прежнему уступает другим автопроизводителям в стране, занимая десятое место по общему объему производства, если верить Bloomberg. Тем не менее, прогресс компании очевиден, несмотря на неоднозначный страт продаж. Маск часто сетовал на трудности и заявлял, что будет бороться за то, чтобы запустить производство и выполнить поставленные задачи.

«Я бы сказал, что у меня был довольно тяжелый жизненный опыт, и Тесла, вероятно, несет ответственность за две трети всей личной и профессиональной боли вместе взятых», — признался он во время конференции в июле.

Хотя многие из проблем не были решены полностью, компания, тем не менее, одержима поставкой автомобилей — или, по крайней мере, тех, которые она уже произвела. И такой головокружительный темп имеет свою цену: работники фабрики описывают условия труда как «современную потогонную мастерскую», а также страдают от стресса, недосыпания и беспокойства.

В частности, завод во Фримонте в последнее время стал настоящим камнем преткновения. Буквально на прошлой неделе сотрудник Tesla умер, потеряв сознание на конвейере. Месяцем ранее местное отделение полиции сообщило, что один сотрудник Tesla застрелил другого на парковке завода.

Хотя Tesla не застрахована от проблем с глобальной цепочкой поставок, вызванных пандемией COVID-19, заводу компании в Калифорнии, в частности, удалось пережить шторм, полагаясь на собственных разработчиков программного обеспечения.

«Tesla управляла своей судьбой», — уверяет Илон Маск.



