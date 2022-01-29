ТОП-5 самых дешевых японских кроссоверов

Японские автопроизводители можно считать первооткрывателями кроссоверов. Сейчас они выпускают много самых разных паркетников. Британское издание WhatCar? назвало 5 самых доступных японских кроссоверов.

ТОП-5 самых дешевых японских кроссоверов

Suzuki Ignis

Компания Suzuki начала выпускать компактный кроссовер Suzuki Ignis (см. фото вверху) в 2006 году. Его производят в Венгрии. Стоит такой кроссовер в Украине от 443 900 гривен. Двигатель - 1,2 л. DUALJET+SHVS (гибрид). Несмотря на свой небольшой размер, автомобиль достаточно просторный. К тому же у него много разнообразного оборудования.

Nissan Juke

ТОП-5 самых дешевых японских кроссоверов

В Украине новый Nissan Juke в базовой комплектации стоит от 515 470 гривен. У него 16-дюймовые стальные колесные диски, кондиционер, Full LED фары, 6 подушек безопасности, интеллектуальные системы безопасности.

Toyota Yaris Cross

ТОП-5 самых дешевых японских кроссоверов

Это новейший кроссовер компании Toyota. Его серийное производство началось в 2021 году. В Украине Toyota Yaris Cross в базовой комплектации стоит от 565 848 гривен. Нужно отметить, что на данный момент Yaris Cross является самым маленьким кроссовером в модельной линейке Toyota.

Mazda CX-30

ТОП-5 самых дешевых японских кроссоверов

Серийное производство компактного кроссовера Mazda CX-30 началось в 2019 году. В Украине он в базовой комплектации стоит от 787 200 гривен. Под капотом у него находится 2,0 л бензиновый двигатель мощностью 150 л.с., который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Полноприводная версия стоит 892 900 гривен.

Honda HR-V

ТОП-5 самых дешевых японских кроссоверов

Сейчас покупателям предлагают Honda HR-V второго поколения (с 2016 года). В Европе он стоит примерно 1 044 455 гривен. У этого кроссовера много достоинств, например, красивый дизайн кузова и салона.

Напомним, ранее эксперты назвали 5 кроссоверов, которые можно покупать даже с большим пробегом.


Максимов Віталій, Тудей

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