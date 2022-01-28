Кроссовер Nissan Magnite за $7,5 тысяч уже продается в 15 странах

Компания Nissan на данный момент продает свой самый дешевый кроссовер Nissan Magnite уже в 15 странах мира, и, судя по всему, на этом останавливаться не планирует. В базовой комплектации этот субкомпактный кроссовер стоит примерно от 7 500 долларов.

Кроссовер Nissan Magnite за $7,5 тысяч уже продается в 15 странах

Покупателям кроссовер Magnite предлагают в пяти комплектациях. Причем уже в базовой комплектации есть диодные фары, подушки безопасности водителя и пассажира, система стабилизации VDC, система контроля тяги, ABS и EBD, кондиционер и задний парктроник.

В топовой комплектации кроссовера есть светодиодные фары, 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, рейлинги, передние и задние защитные пластины, круиз-контроль, 8-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы и другое.

Кроссовер Nissan Magnite за $7,5 тысяч уже продается в 15 странах

В линейку двигателей входят 1,0 л "атмосферник" мощностью 72 л.с. и «турботройка» мощностью 100 л.с. Коробка передач – 5-ступенчатая механическая или вариатор. Привод – только передний.

Nissan выпускает Nissan Magnite с декабря 2020 года. Его серийное производство налажено в Индии. За это время уже выпущено более 42 тысяч кроссоверов Magnite. При этом на него сделано более 78 тысяч предварительных заказов.

Nissan Magnite уже продается в 15 странах мира. Это страны Азии. Не исключено, что он будет продаваться и на других континентах.

Кроссовер Nissan Magnite за $7,5 тысяч уже продается в 15 странах

Напомним, ранее стало известно, что хэтчбек Nissan Leaf нового, третьего, поколения, который появится к 2025 году, станет компактным кроссовером.


Максимов Віталій, Тудей

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