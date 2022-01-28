Lufthansa вернула на ночную стоянку рейс Франкфурт-Киев

Немецкая авиакомпания Lufthansa от 27 января возобновила ночную стоянку рейса LH 1492 Франкфурт-Киев в аэропорту Борисполь, но сократила ее час на фоне информации о возможном нападении РоSSии на Украину.

По данным flightradar24.com, в четверг самолет авиаперевозчика вылетел в Украину в 22:35 вместо 17:10 и приземлился в Киеве в 01:36. Обратно во Франкфурт авиалайнер вылетел в пятницу в 05:08, хотя по расписанию это должно было произойти в 06:00, пишет профильное издание Аvianews.

От 5-часовой задержки рейса во Франкфурте пострадал народный депутат Украины Алексей Гончаренко, который 27 января возвращался в Киев и застрял в аэропорту Франкфурта. Однако после огласки ситуации в СМИ и соцсетях Lufthansa вернула на ночную стоянку рейс.

"Как оказалось, авиакомпания не сообщала заранее, а просто в течение всей недели переносила на 5-12 часов рейс Франкфурт-Киев. Все это происходило по инициативе Lufthansa. Они решили, что их экипажу опасно ночевать в Киеве ! Хотя в последнее время от власти Германии раздаются заявления, что Путин не представляет никакой опасности. Но уже сегодня самолет, на котором я прилетел из Франкфурта, остался в Борисполе на ночь", – написал Гончаренко в своем телеграмм-канале.

По его словам, в качестве компенсации авиакомпания предложила ваучеры 10 евро на еду.

"Германия не предоставляет Украине вооружения, командующий ВМС (уже бывший) рассказывает, как любит Путина, премьер Баварии не считает Путина врагом, но почему-то именно немецкая компания не позволяет ночевать своим пилотам и стюардессам в Киеве , потому что "они в опасности". Как они могут быть в опасности, если, по версии представителей немецких властей, Путин не несет угрозы?… Они думают, что на нас никто не нападает, но будут летать очень осторожно», – отмечал Гончаренко вчера.

На прошлой неделе сразу четыре европейских авиакомпании: Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, KLM – отказались от ночных стоянок самолетов в Киеве на фоне сообщений о вероятном вторжении РФ . Сотрудники Lufthansa сообщили пассажирам, что переносят рейсы, поскольку экипажам опасно ночевать в Киеве из-за обострения политической ситуации. Однако официально в авиакомпании заявили, что изменение вылета самолетов в Киев связано с оптимизацией графика.

В то же время в KLM Аvianews.com подтвердили, что отказались от ночной стоянки в Киеве из-за обострения ситуации в регионе.

Несмотря на многочисленные сообщения о масштабном скоплении роSSийских войск вблизи украинской границы и о предостережениях о высоком риске нового вторжения РФ в Украину, украинские власти утверждают, что сейчас ситуация такая же, как весной 2021 года.

24 января президент Владимир Зеленский в видеообращении заверил украинцев, что "все под контролем, причин для паники нет". На следующий день глава государства обратился к украинцам с призывом "мыслить критично, логично и положительно" и отличать фейки от правды.