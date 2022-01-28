У водителей-лихачей, которые не платят штрафы за нарушение ПДД, изъяли 200 автомобилей

По состоянию на конец января 2022 года Государственная исполнительная служба изъяла около 200 автомобилей у водителей, которые систематически не оплачивают штрафы за нарушение ПДД и значительно превышают скоростной режим. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Андрей Гайченко.

У водителей-лихачей, которые не платят штрафы за нарушение ПДД, изъяли 200 автомобилей

По его словам, после изъятия автомобилей 90% их владельцев оплатили задолженность по штрафам, а также затраты Исполнительной службы. Самая большая сумма, погашенная должником по штрафам за нарушение ПДД, составляет около 150 000 гривен.

10% изъятых автомобилей в дальнейшем конфискуют по решению суда и продадут на открытом государственном электронном аукционе. Разницу между стоимостью автомобиля и суммой задолженности по штрафам бывшим владельцам вернут.

Гайченко подчеркнул, что на данный момент в Украине еще ни одного изъятого автомобиля у должников по штрафам за превышение скорости не продали.

Напомним, Исполнительная служба начала изымать автомобили у водителей, которые систематически не оплачивают штрафы за нарушение ПДД и значительно превышают скоростной режим, в ноябре 2021 года. Сначала в Харькове, а с декабря – в Киеве. Такое решение было принято после нескольких резонансных ДТП в Харькове.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине начали взыскивать долги по алиментам, услугам ЖКХ и другим задолженностям, если есть судебное решение, прямо на автомобильных дорогах.


Максимов Віталій, Тудей

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