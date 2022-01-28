Заявление Маска о переносе сроков выпуска новых электрокаров обвалило акции Tesla

Акции Tesla упали на 9% в ходе торгов в четверг, следует из данных торгов. На минимуме их стоимость опускалась до $851,41 (-9,2%). По состоянию на вечер 27 января, акции компании теряли 8,6% и торговались по $857.

Заявление Маска о переносе сроков выпуска новых электрокаров обвалило акции Tesla
Фото: chudo.tech

Причина падения бумаг

Бумаги Tesla начали снижение после того, как ее гендиректор Илон Маск подтвердил, что компания отложила выпуск пикапа Cybertruck на следующий год.

Маск сообщил, что компания вообще не будет выпускать новые модели автомобилей в 2022 году. Серийный выпуск электрического пикапа Cybertruck, грузовика Semi или суперкара Roadster в 2022 году «не имеет смысла, потому что мы все еще будем ограничены в количестве запчастей», — сообщил он.

Маск также опроверг разработку более дешевой версии электромобиля Tesla за $25 тыс.

Потери Маска

Основатель и глава Tesla Илон Маск потерял за день $24,5 млрд своего состояния при падении акций производителя электромобилей. Его состояние уменьшилось более чем на 10%, следует из данных Forbes Real-Time.

Предыстория

Ранее Tesla отчиталась о квартальных результатах, которые превзошли ожидания аналитиков. Однако компания предупредила, что в 2022 году по-прежнему будет испытывать трудности в цепочках поставок.

Tesla за 2021 год заработала $5,5 млрд чистыми, годом ранее прибыль составила $721 млн.

Чистая прибыль в четвертом квартале выросла до $2,3 млрд по сравнению с $270 млн за аналогичный период 2020 года.

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