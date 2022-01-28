В Wizz Air анонсировали повышение цен на авиабилеты
Wizz Air ожидает подорожания билетов на авиаперевозки из-за понесенных убытков в четвертом квартале, которые, скорее всего, превысят «минус» третьего квартала ($241 млн). Об этом сообщил генеральный директор компании Йожеф Варади, передает
Повышение цен
Венгерский перевозчик заявил, что появление штамма коронавируса «Омикрон» ударило по продажам во второй половине третьего финансового квартала.
Wizz Air сократила расходы и приобрела новые посадочные места в аэропортах, что позволит лоукостеру составить конкуренцию таким компаниям, как Ryanair и easyJet после восстановления отрасли.
«Мы ожидаем очень сильного восстановления спроса в ближайшие несколько месяцев», — подчеркнул гендиректор компании.
Однако Варади отметил, что производственные затраты растут, в том числе на топливо и заработную плату, а это означает, что в краткосрочной перспективе цены на проезд должны вырасти.
В компании отметили, что ожидают возобновления рынка в следующие три-шесть месяцев.