В Wizz Air анонсировали повышение цен на авиабилеты

Wizz Air ожидает подорожания билетов на авиаперевозки из-за понесенных убытков в четвертом квартале, которые, скорее всего, превысят «минус» третьего квартала ($241 млн). Об этом сообщил генеральный директор компании Йожеф Варади, передает Reuters.

В Wizz Air анонсировали повышение цен на авиабилеты
Фото: travel.rbc.ua

Повышение цен

Венгерский перевозчик заявил, что появление штамма коронавируса «Омикрон» ударило по продажам во второй половине третьего финансового квартала.

Wizz Air сократила расходы и приобрела новые посадочные места в аэропортах, что позволит лоукостеру составить конкуренцию таким компаниям, как Ryanair и easyJet после восстановления отрасли.

«Мы ожидаем очень сильного восстановления спроса в ближайшие несколько месяцев», — подчеркнул гендиректор компании.

Однако Варади отметил, что производственные затраты растут, в том числе на топливо и заработную плату, а это означает, что в краткосрочной перспективе цены на проезд должны вырасти.

В компании отметили, что ожидают возобновления рынка в следующие три-шесть месяцев.

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