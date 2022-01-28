Компания Tesla работала не во всю мощность, но увеличила прибыль в 8 раз

Чистая прибыль Tesla в прошлом году выросла в 8 раз, хотя компания работала не на всю мощность из-за проблем в цепочках снабжения. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на отчет компании.

Что было в отчете

Tesla за 2021 год заработала $5,5 млрд чистыми, годом ранее прибыль составила $721 млн.

Доход Tesla в 2021 году увеличился на 71% до $53,8 млрд, продажи авто — на 87% до рекордных 936 тыс.

Чистая прибыль в четвертом квартале выросла до $2,3 млрд по сравнению с $270 млн за аналогичный период 2020 года.

«Наши предприятия работали при неполной загрузке из-за проблем в цепочках поставок, которые, вероятно, сохранятся до конца 2022 года», — сказано в письме Tesla к инвесторам.

Какие планы на будущее

Компания рассчитывает увеличить производство не только за счет новых предприятий в Остине и Берлине, но и за счет максимизации выпуска на заводах во Фримонте и Шанхае.

Глава Tesla Илон Маск подтвердил, что компания не будет выводить на рынок новые модели этого года. Основной фокус Tesla — наращивание производства, сказал Маск. Он рассчитывает увеличить поставки более чем на 50% в 2022 году.