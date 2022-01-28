Компания Tesla работала не во всю мощность, но увеличила прибыль в 8 раз

Чистая прибыль Tesla в прошлом году выросла в 8 раз, хотя компания работала не на всю мощность из-за проблем в цепочках снабжения. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на отчет компании.

Компания Tesla работала не во всю мощность, но увеличила прибыль в 8 раз

Что было в отчете

Tesla за 2021 год заработала $5,5 млрд чистыми, годом ранее прибыль составила $721 млн.

Доход Tesla в 2021 году увеличился на 71% до $53,8 млрд, продажи авто — на 87% до рекордных 936 тыс.

Чистая прибыль в четвертом квартале выросла до $2,3 млрд по сравнению с $270 млн за аналогичный период 2020 года.

«Наши предприятия работали при неполной загрузке из-за проблем в цепочках поставок, которые, вероятно, сохранятся до конца 2022 года», — сказано в письме Tesla к инвесторам.

Какие планы на будущее

Компания рассчитывает увеличить производство не только за счет новых предприятий в Остине и Берлине, но и за счет максимизации выпуска на заводах во Фримонте и Шанхае.

Глава Tesla Илон Маск подтвердил, что компания не будет выводить на рынок новые модели этого года. Основной фокус Tesla — наращивание производства, сказал Маск. Он рассчитывает увеличить поставки более чем на 50% в 2022 году.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Стала известна стоимость обязательного техосмотраСтала известна стоимость обязательного техосмотра
В Украине устранили 28 мест концентрации ДТПВ Украине устранили 28 мест концентрации ДТП
В Киеве оригинально проучили “героя парковки“В Киеве оригинально проучили “героя парковки“
Лоукостер Wizz Air отменил рейсы из УкраиныЛоукостер Wizz Air отменил рейсы из Украины
На трассе Киев-Одесса после столкновения с грузовиком погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиляНа трассе Киев-Одесса после столкновения с грузовиком погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиля
Блок рекламы


Похожие новости
Tesla надеется начать производство электрических пикапов Cybertruck в следующем годуTesla надеется начать производство электрических пикапов Cybertruck в следующем году
Дизайн автомобиля Tesla был вдохновлён "Бегущим по лезвию"Дизайн автомобиля Tesla был вдохновлён "Бегущим по лезвию"
Что делать, если таможня увеличила стоимость ввозимого автомобиляЧто делать, если таможня увеличила стоимость ввозимого автомобиля
Эксперты Moody’s: в ближайшие годы Tesla останется лидером рынка, но столкнётся с растущей конкуренциейЭксперты Moody’s: в ближайшие годы Tesla останется лидером рынка, но столкнётся с растущей конкуренцией
Tesla сможет начать сборку электромобилей Model Y на предприятии в Техасе к концу мартаTesla сможет начать сборку электромобилей Model Y на предприятии в Техасе к концу марта
Ford ожидает, что их инвестиции в Rivian принесут прибыль $8,2 миллиардаFord ожидает, что их инвестиции в Rivian принесут прибыль $8,2 миллиарда
Появление на борту Tesla Model 3 процессоров AMD Ryzen сократило пробег без подзарядкиПоявление на борту Tesla Model 3 процессоров AMD Ryzen сократило пробег без подзарядки
Главы индийских штатов «воюют» в Twitter из-за завода Tesla. Кто же победит?Главы индийских штатов «воюют» в Twitter из-за завода Tesla. Кто же победит?
Авиакомпания Air Ocean заявила о прекращении полетов: украинцам возвращают деньги за авиабилетыАвиакомпания Air Ocean заявила о прекращении полетов: украинцам возвращают деньги за авиабилеты
Новая украинская авиакомпания Air Ocean приостановила полеты до середине мартаНовая украинская авиакомпания Air Ocean приостановила полеты до середине марта
Последние новости
Подгружаем последние новости