Электромобили Lotus будут использовать твердотельные аккумуляторы Britishvolt

Переход автопарка на электротягу открывает новые возможности как для именитых производителей, так и для молодых компаний. К числу последних можно отнести и технологический стартап Britishvolt, который к 2027 году обещает разработать аккумуляторы с твердотельным электролитом. Марка Lotus будет использовать аккумуляторы Britishvolt в своих электромобилях.

Источник изображения: Lotus

Компании объявили о сотрудничестве на этой неделе, а Lotus заодно напомнила, что собирается представить свой первый электрический кроссовер Type 132 в ближайшие месяцы. К 2026 году компанию ему составят ещё три новых электромобиля: в 2023 году выйдет четырёхдверное купе Type 133, в 2025 году дебютирует компактный кроссовер Type 134, а в 2026 году появится спорткар Type 135. Ожидается, что все эти модели будут использовать унифицированную платформу, разработанную Lotus при финансовой поддержке материнской китайской компании Geely. С 2028 года Lotus будет продавать только электромобили.

В сотрудничестве с Britishvolt будут создаваться аккумуляторы для спорткаров Lotus, что может указывать на готовность последней ждать появления батарей с твердотельным электролитом, которые стартап ранее обещал поставить на конвейер к 2027 году. В совместном заявлении компаний упоминаются аккумуляторные ячейки, выпускаемые по новой технологии, так что речь наверняка идёт о твердотельных версиях.

Со следующего года Britishvolt начнёт наращивать мощности своего предприятия в Великобритании, на котором начнёт выпускать батареи, и к 2027 году сможет ежегодно производить аккумуляторы совокупной ёмкостью 45 ГВт?ч. Этого хватит для оснащения аккумуляторами 450 тысяч электромобилей ежегодно. Среди клиентов Britishvolt, помимо Lotus, будут и другие компании, их имена стартап готов назвать в ближайшие недели. Ожидается, что поставляемые компанией аккумуляторы пропишутся и в массовых легковых моделях, и в коммерческом электротранспорте.



