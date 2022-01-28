Порт Черноморска забит б/у автомобилями – их не забирают

Склад морского порта Черноморска по состоянию на конец января 2022 года практически полностью забит б/у автомобилями, которые прибыли в Украину из Южной Кореи. Автотрейдеры и логистические компаний не хотят их забирать. Про причину сложившейся ситуации рассказал USM.

На данный момент на складе порта Черноморск находится более 2 500 б/у автомобилей из Южной Кореи. Если за неделю со склада не вывезут не менее 1200 автомобилей, то следующее судно выгружать будет некуда. А следующее судно в Черноморск прибудет в начале февраля.

Такая ситуация сложилась из-за индикативных цен на автомобили, импортированными из Южной Кореи. Оказывается, в среднем цены завышены на 2000 долларов за одну машину.

Сейчас порт Черноморска принимает партии автомобилей, заказанных в ноябре-начале декабря 2021 года, до принятия решения об индикативах. После введения индикативов количество отгруженных из Южной Кореи машин сократилось в 2 раза. Эксперты считают, что в феврале этот показатель может уменьшиться в 3 раза.

Поставщики не хотят забирать корейские б/у автомобили по новой цене, которая заметно дороже, чем заказывали клиенты. В результате в порту Черноморска произошло затаривание склада. Что будет в дальнейшем – пока сказать трудно. Будем следить за развитием ситуации.

Напомним, ранее эксперты рассказали, что будет с б/у автомобилями в Украине в 2022 году.