В Украине появилось первое “зеленое“ информтабло для водителей

В Украине появилось первое электронное информационное табло для водителей. Электроэнергия на него подается от альтернативного источника энергии.

В Украине появилось первое “зеленое“ информтабло для водителей

В частности, это информационное табло для водителей установили при въезде в Черкасскую область на трассе Н-08 "Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь".

Вывод информации на табло производиться Службой автомобильных дорог при помощи специального программного обеспечения. Водители в Черкасской области теперь будут своевременно предупреждены про ремонтные работы, гололед, снежные заносы, туман и т.д. Это должно помочь снизить количество ДТП.

Электроэнергия на табло подается от альтернативного источника энергии. Табло, которое, кстати, выпущено в Австрии, по качеству изображения ничем не уступает подобным аналогам, но при этом для его работы нужно в семь раз меньше энергии.

В Украине появилось первое “зеленое“ информтабло для водителей

Это первое в Украине электронное информационное табло для водителей, которое питается от солнечных панелей. В дальнейшем такие информационные системы появятся и в других украинских областях.

Напомним, ранее стало известно, что в 2022 году в Украине начнут строить первый автобан.


Максимов Віталій, Тудей

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