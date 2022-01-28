Лоукостер Wizz Air отменил рейсы из Украины

Авиакомпания Wizz Air отменила рейсы из Украины в некоторые страны мира. Кроме того, лоукостер перенес дату возобновления некоторых рейсов из Харькова и Львова.

Венгерская авиакомпания Wizz Air несколько раз переносила дату возобновления рейсов из украинских аэропортов Харькова и Львова. Теперь лоукостер отменил запуск рейсов из Одессы в Абу-Даби, который должна была еще запустить в октябре 2021 года дочерняя компания Wizz Air – Wizz Air Abu Dhabi.

Старт переносили несколько раз, хотя билеты на авиарейсы в Абу-Даби уже продавали. Стоимость перелетов стартовала от 249 гривен в одну сторону. Позже рейсы в Абу-Даби перенесли на февраль, потом на март, а теперь в Wizz Air заявили, что решили полностью отменить маршрут из Украины в данном направлении.

Лоукостер Wizz Air также отменил рейсы из Абу-Даби и Салоники, Родос, Ларнаку, Кишинев, Луксор. Дата возобновления авиарейсов венгерской компании снова перенесена.

Запуск авиаперелетов в направлении Харьков – Дортмунд перенесли с 25 февраля на 6 июля 2022 года, Харьков – Вена перенесли на 26 марта, Харьков – Рим запустят не 13, а 28 марта текущего года.

Кроме того, Wizz Air объявил о переносе даты возобновления авиарейса из Львова в Вильнюс с 9 на 26 марта 2022 года.