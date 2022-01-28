Названы электромобили, которыми больше всего довольны водители

Согласно новому опросу J.D. Power, в США больше всего владельцы электромобилей довольны моделями Kia Niro EV и Tesla Model 3. Эти электрокары победили в массовом и люксовом сегменте соответственно.

В частности, в массовом сегменте электромобилей первое место занял компактный кроссовер Kia Niro EV, который получил 744 балла из 1000. На втором месте кроссовер Ford Mustang Mach-E – 741 балл.

Nissan Leaf набрал 708 баллов, что на один балл ниже среднего балла. У электрического Chevrolet Bolt только 687 баллов.

В люксовом сегменте первое место заняла Tesla Model 3 – 777 баллов. На втором месте Tesla Model Y – 770 баллов. Электрический немецкий кроссовер Audi E-Tron набрал 718 баллов.

Эксперты J.D. Power попросили владельцев электромобилей оценить их по нескольким критериям. Например, точность заявленного диапазона зарядки батареи, наличие общественных зарядных станций, запас хода, стоимость владения, удовольствие от вождения, простота зарядки батареи в домашний условиях, дизайн, салон, безопасность и технические характеристики, а также качество и надежность автомобиля.

В отчете J.D. Power говорится, что в последнее время американцы стали чаще покупать электромобили, потому, что у них увеличился запас хода. Это основной критерий при выборе автомобиля с электрической силовой установкой.

Напомним, ранее стало известно, что хэтчбек Nissan Leaf нового, третьего, поколения, который появится к 2025 году, станет компактным кроссовером.