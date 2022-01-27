В Киеве оригинально проучили “героя парковки“

Власти Киева принимают меры для борьбы с водителями, которые нарушают правила парковки. Однако, это не помогает. Поэтому киевляне самостоятельно борются с "героями парковки". Так, на днях проучили водителя кроссовера Volkswagen.

В Киеве оригинально проучили “героя парковки“

На фотографии видно, как в одном из столичных дворов водитель кроссовера Volkswagen нарушил правила парковки и ушел по своим делам. Автомобиль частично стоит на тротуаре, очень близко к мусорным бакам.

Кое-кому из местных жителей очень не понравилась такая парковка, и поэтому владельца машины своими силами проучили. На капот немецкого кроссовера положили рога.

Обычно в таких случаях на капот или крышу автомобиля бросают пакеты с мусором или просто подымают дворники. Иногда машину, которая неправильно припаркована, блокируют при помощи полусфер или мусорных контейнеров.

Но на этот раз были выбраны рога. Почему именно они – не известно. Также не известна реакция "героя парковки", когда он увидел такое "украшение" на своем кроссовере. Возможно, рога отучат его от парковки в запрещенном месте.

Напомним, ранее мы рассказали о том, как в Киеве оригинально проучили владельца кроссовера Kia Sportage за то, что он припарковался прямо на детской площадке.


Максимов Віталій, Тудей

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