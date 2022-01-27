Bentley выпустит первый электрокар в 2025 году. Его характеристики впечатляют

 Bentley ускоряет свой переход на электромобили, обещая добавлять новую модель электромобилей каждый год, начиная с 2025-го. В результате в 2030 году все модели в линейке бренда будут без ДВС.

Bentley выпустит первый электрокар в 2025 году. Его характеристики впечатляют

Bentley

Производитель роскошных автомобилей подготовился к электрическому будущему и скоро роскошные электрокары будут колесить по нашим дорогам

У Bentley огромная история создания роскошных автомобилей, о которых большинство людей могли только мечтать. Бренд создает свои модели в невероятно маленьких объемах. Но даже таким автопроизводителям приходится сталкиваться с реальностью того, что будущее автомобилей — электрическое. С целым рядом новых инициатив Bentley демонстрирует, что находится на переднем крае электрификации, а не застряла в прошлом.

Все это часть плана Bentley «За пределами 100», который описывает красочное будущее (после 100-летия, которое компания отпраздновала в 2019 году) где компания работает полностью устойчиво и достигла углеродной нейтральности по всем направлениям, начиная с бизнес-операций и заканчивая отдельными производимыми транспортными средствами.

Объявление о создании новой дорожной карты электромобилей сопровождается новыми разработками на производственном фронте, где Bentley делает огромные инвестиции в размере 3,4 миллиарда долларов в свою штаб-квартиру в Крю, Англия. Именно здесь будет спроектирован и произведен первый полностью электрический Bentley, опять же при помощи самых экологичных производственных процессов.

В то время как гибридная или полностью электрическая трансмиссия может показаться противоположной опыту Bentley, который традиционно строится на красоте его огромных 8- и 12 — цилиндровых двигателей, очевидно, что потребительские предпочтения меняются даже для наименее экономичных покупателей. Bentley начал склоняться к электрификации с Bentayga PHEV в 2020 году, а затем с Flying Spur PHEV на 2022 год. Даже несмотря на то, что для каждой из своих моделей Bentley сегодня предлагает лишь ДВС, бренд ожидает, что 20% продаж в 2022 году будут приходиться на PHEV.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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