Впервые показали салон кроссовера Renault Austral

Компания Renault впервые показала интерьер своего нового кроссовера Renault Austral. В продаже эта новинка появится весной 2022 года.

Впервые показали салон кроссовера Renault Austral

И хотя французский автогигант порадовал своих поклонников только тизером, по нему все равно можно представить, каким примерно будет салон Austral.

Новый французский кроссовер получит цифровой Г-образный водительский интерфейс, растянувшийся на 24,3 дюйма. Он дает доступ практически ко всем функциям автомобиля, поэтому количество физических кнопок минимально. Если вам показался знакомым этот интерфейс, то вы не ошиблись. Он позаимствован у нового электрического кроссовера Megane E-Tech Electric. Больше такого интерфейса нет ни у одного автомобиля Renault.

Обратите внимание, что передние сиденья разделены сплошной консолью, в которой две большие ниши и место для смартфона. Рулевое колесо будет плоским, чтобы не мешать обзору. Кстати, плоским будет и пол – без трансмиссионного тоннеля.

Впервые показали салон кроссовера Renault Austral

Длина этого кроссовера составит 4,51 м. То есть он немного больше, чем японский кроссовер Qashqai, чья длина 4,42 м.

Какие силовые агрегаты войдут в линейку двигателей Renault Austral – пока не известно. Возможно, в Европе у него не будет дизельных моторов. Покупателям предложат и гибридные версии.

Почему французы решили назвать свой новый кроссовер Austral? Renault считает, что это название вызывает в воображении ассоциации про Австралию, и что оно как бы приглашает в путешествие, а это хорошо подходит для кроссовера.

Впервые показали салон кроссовера Renault Austral

Напомним, ранее стало известно, что Renault поменяет названия сразу нескольких своих кроссоверов.


Максимов Віталій, Тудей

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