Полицейские "фантомы" в первый день работы зафиксировали около тысячи нарушений ПДД
Полицейские Skoda Kodiaq появились на дорогах 25 января.
Патрульная полиция обнародовала первые результаты работы "фантомов". Автомобили патрульной полиции, визуально не отличающиеся от других автомобилей-участников дорожного движения, в первый день работы зафиксировали около тысячи нарушений.
"Вчера патрульные "фантомы" зафиксировали нарушение скоростного режима. Информация поступила на обработку в центр автофиксации для вынесения постановлений об административном правонарушении. Сейчас это 990 админпостановлений", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, полицейские автомобили на базе Skoda Kodiaq появились на дорогах 25 января. Они не имеют опознавательных знаков и ничем не отличаются от обычных автомобилей на дороге. В салоне автомобилей будут работники полиции в соответствующей амуниции.
"Фантомы" не останавливают нарушителей. Только в отдельных случаях они будут включать проблесковые маячки, если нарушение ПДД будет явно угрожать безопасности других участников дорожного движения.