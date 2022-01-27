Полицейские "фантомы" в первый день работы зафиксировали около тысячи нарушений ПДД

Полицейские Skoda Kodiaq появились на дорогах 25 января.

Полицейские "фантомы" в первый день работы зафиксировали около тысячи нарушений ПДД
Фото: Патрульна поліція

Патрульная полиция обнародовала первые результаты работы "фантомов". Автомобили патрульной полиции, визуально не отличающиеся от других автомобилей-участников дорожного движения, в первый день работы зафиксировали около тысячи нарушений.

"Вчера патрульные "фантомы" зафиксировали нарушение скоростного режима. Информация поступила на обработку в центр автофиксации для вынесения постановлений об административном правонарушении. Сейчас это 990 админпостановлений", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, полицейские автомобили на базе Skoda Kodiaq появились на дорогах 25 января. Они не имеют опознавательных знаков и ничем не отличаются от обычных автомобилей на дороге. В салоне автомобилей будут работники полиции в соответствующей амуниции.

"Фантомы" не останавливают нарушителей. Только в отдельных случаях они будут включать проблесковые маячки, если нарушение ПДД будет явно угрожать безопасности других участников дорожного движения.

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