Полицейские "фантомы" в первый день работы зафиксировали около тысячи нарушений ПДД

Патрульная полиция обнародовала первые результаты работы "фантомов". Автомобили патрульной полиции, визуально не отличающиеся от других автомобилей-участников дорожного движения, в первый день работы зафиксировали около тысячи нарушений.

"Вчера патрульные "фантомы" зафиксировали нарушение скоростного режима. Информация поступила на обработку в центр автофиксации для вынесения постановлений об административном правонарушении. Сейчас это 990 админпостановлений", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, полицейские автомобили на базе Skoda Kodiaq появились на дорогах 25 января. Они не имеют опознавательных знаков и ничем не отличаются от обычных автомобилей на дороге. В салоне автомобилей будут работники полиции в соответствующей амуниции.

"Фантомы" не останавливают нарушителей. Только в отдельных случаях они будут включать проблесковые маячки, если нарушение ПДД будет явно угрожать безопасности других участников дорожного движения.