В Украине ухудшилось качество топлива на АЗС - Госэкоинспекция

В 2021 году Государственная экологическая инспекция Украины изъяла около 250 тонн бензина и дизельного топлива, которые не соответствовали стандартам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что в прошлом году чаще всего бензин и дизельное топливо не соответствовали Техническому регламенту по физико-химическим показателям. Речь, в частности, идет о несоответствии нормам содержании серы, детонационной устойчивости, объемной доли бензола, массовой доле кислорода, объемной доли кислородсодержащих соединений, а также температуры вспышки в закрытом тигле.

Все изъятое топливо утилизировано, как представляющее опасность. Обычно так поступают с конфискованным опасным автомобильным топливом по административным правонарушениям и уголовным производствам.

В 2021 году инспекторы Госэкоинспекции проверили 1 200 АЗС разных сетей во всех регионах. Общая сумма штрафов из-за некачественного топлива составила почти 19 млн гривен. Это примерно в 2,5 раза больше, чем в 2020 году.

Всего же в прошлом году Госэкоинспекция провела 307 экспертиз на соответствие автомобильных бензинов и дизельного топлива требованиям Техрегламента. Экспертизу проводят за счет бюджетных денег.

Напомним, в последнее время в Украине вновь началась борьба с нелегальными АЗС. В каждой области созданы специальные группы, которые проверяют заправки.

Ранее эксперты Института потребительских экспертиз проверили зимнее дизельное топливо на АЗС и обнаружили рекордные отклонения по качеству.