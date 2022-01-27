В Белой Церкви 21-летний военный на Skoda переехал офицера насмерть

Полиция Киевской области выясняет обстоятельства смертельного ДТП в Белой Церкви вечером 26 января, в результате которого погиб офицер ВСУ.

Пресс-служба ведомства сообщает, что около 20:00 по бульвару Александрийскому в городе Белая Церковь 21-летний военнослужащий на автомобиле Skoda наехал "на пешехода 2000 г.р". "От полученных травм пешеход - лейтенант Вооруженных Сил Украины - погиб до приезда медиков", – сказано в сообщении.

На месте происшествия работают патрульные полицейские, следователи и военные.

Детали пока не известны.

Как сообщалось, в ночь на 27 января на "Южмаше" в Днепре 20-летний солдат-срочник расстрелял своих коллег из автомата. Сообщают о шести погибших и четырех раненых.