2022-01-27
В Белой Церкви 21-летний военный на Skoda переехал офицера насмерть
Лейтенант ВСУ скончался до приезда медиков.
Фото: Поліція Київщини
Полиция Киевской области выясняет обстоятельства смертельного ДТП в Белой Церкви вечером 26 января, в результате которого погиб офицер ВСУ.
Пресс-служба ведомства сообщает, что около 20:00 по бульвару Александрийскому в городе Белая Церковь 21-летний военнослужащий на автомобиле Skoda наехал "на пешехода 2000 г.р". "От полученных травм пешеход - лейтенант Вооруженных Сил Украины - погиб до приезда медиков", – сказано в сообщении.
На месте происшествия работают патрульные полицейские, следователи и военные.
Детали пока не известны.
Как сообщалось, в ночь на 27 января на "Южмаше" в Днепре 20-летний солдат-срочник расстрелял своих коллег из автомата. Сообщают о шести погибших и четырех раненых.