Автомобили с заводским ГБО, которые можно купить в Украине

В Украине постоянно увеличивается стоимость автомобильного топлива, поэтому некоторые автомобилисты устанавливают на свои машины газоболонное оборудование. Сегодня мы расскажем про лучшие автомобили с заводским ГБО, которые можно сейчас купить в Украине.

Начнем с компактного кроссовера Renault Duster, который заводское ГБО получил в 2020 году. Такой Дастер с полной заправкой бензином и газом может проехать до 1000 км. Кроме того, с ним уровень выбросов СО2 ниже на 10%, а затраты на топливо в среднем на 30% ниже, чем у аналогичной бензиновой версии. Газоболонное оборудование соответствует требованиям по безопасности и позволяет в любой момент при необходимости переключаться между бензином и газом.

На украинском рынке Renault Duster с заводским ГБО в базовой комплектации стоит 440 600 гривен. С полным приводом – 554 500 гривен.

Нужно отметить, что Renault предлагает украинцам еще несколько моделей с заводским ГБО. Например, Renault Sandero (366 800 гривен) и Renault Logan (377 900 гривен).

Кроме того, оборудуют свои автомобили газоболонным оборудованием южнокорейские компании Hyundai и Kia. Например, на газе ездят Hyundai Sonata и Kia K5. У этих автомобилей разный дизайн, но одинаковое газоболонное оборудование и одинаковые технические характеристики.

Заводское ГБО также устанавливают на Opel Zafira. Двигатель - 1.6 ecotec. У такого автомобиля большой запас хода.

Еще одна машина с заводским ГБО - Chevrolet Orlando. Он оснащается 2,0 л бензиновым двигателем и газоболонным оборудованием 4.5 поколения. Его достоинство заключается в том, что у него многие характеристики 5-го поколения, но обслуживать дешевле.

Напомним, ранее мы рассказали, в каких случаях автомобиль лучше не переводить на газ.