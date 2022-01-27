Tesla надеется начать производство электрических пикапов Cybertruck в следующем году

В момент анонса осенью 2019 года компания рассчитывала поставить пикап на конвейер к концу 2021 года. В настоящее время с сайта Tesla удалены упоминания о сроках начала сборки Cybertruck и его основные технические характеристики. На отчётной квартальной конференции Илон Маск (Elon Musk) заявил, что в текущем году компания не будет выводить на рынок новые модели, а потому и производство Cybertruck до конца года не начнётся.

Источник изображения: Tesla

Со временем Tesla надеется увеличить объёмы производства Cybertruck до 250 тысяч в год. Ограничивающим фактором в этом смысле будет даже не доступность тяговых батарей, а способность компании сохранить цену пикапа на привлекательном уровне.

Tesla уже собирает электромобили Model Y на предприятии в Техасе, и готовится начать их отгрузки клиентам после получения необходимых сертификатов. Вслед за кроссоверами Model Y на конвейер нового американского предприятия встанут пикапы Cybertruck, но сроки начала их массового производства компания пока не раскрывает. Очевидно, что дефицит компонентов помешает ей начать выпуск пикапов в этом году, а Илон Маск лишь выразил надежду, что сборка Cybertruck начнётся в 2023 году. Свежий прототип Tesla Cybertruck глава компании уже успел оценить на ходу на этой неделе, совершив пробную поездку в окрестностях новой штаб-квартиры в Техасе.

Должно в текущем году полноценно заработать и предприятие в Берлине, где тоже будут собираться кроссоверы Model Y, но первоначально они будут оснащаться аккумуляторными ячейками типа 2170, а не более прогрессивными 4680, производство которых нужно будет наладить по соседству. При этом аналогичные кроссоверы техасской сборки могут изначально оснащаться батареями типа 4680, если появятся на рынке в текущем квартале.

Илон Маск также заявил, что наличие у электромобилей функций автоматического управления со временем станет одним из решающих факторов их привлекательности для клиентов, и позволит машинам Tesla успешно конкурировать даже с более дешёвыми электромобилями других марок. Возможности автоматических систем управления превысят человеческие способности в этом году, соответствующая версия FSD должна выйти до конца года. Впрочем, и это гарантировать Маск не берётся. Уже сейчас по дорогам США передвигаются около 60 тысяч электромобилей Tesla, участвующих в программе бета-тестирования FSD. В конце сентября их количество измерялось всего несколькими тысячами.

Глава компании признался, что сейчас Tesla не работает над созданием электромобиля за $25 000, который он обещал поставить на конвейер за три года в 2020 году. Пока Tesla не готова распылять свои ресурсы на данный проект, но обязательно к нему приступит в будущем.

Грузовики Semi и спорткар Roadster второго поколения компания надеется представить в качестве серийных электромобилей в следующем году. Это станет возможным, помимо прочего, за счёт улучшения ситуации с доступностью полупроводниковых компонентов. Не исключён в следующем году и выпуск человекоподобного робота Tesla Bot, который пока фигурирует под условным обозначением Optimus.

Со временем, как считает Илон Маск, бизнес по производству человекоподобных роботов станет приносить Tesla больше денег, чем выпуск электромобилей. При помощи таких роботов компания надеется решить проблему дефицита рабочих рук в будущем. Ранее Маск заявлял, что роботы даже смогут компенсировать падение рождаемости и предотвратить тем самым вымирание человечества. Первой сферой применения роботов Tesla станет производство электромобилей на собственных предприятиях. В целом, именно создание роботов Optimus станет одной из главных задач, над которыми компания будет работать в текущем году.



