Шпионы показали новый Mercedes-Benz G-Class

Фотошпионы заметили во время дорожных тестов обновленный внедорожник Mercedes-Benz G-Class. В продаже он, видимо, появится в 2023 году.

Обновленный Mercedes-Benz G-Class тестируют в довольно большом камуфляже. Однако, судя по всему, изменения в его дизайне будут минимальными. Судя по горизонтальным планкам решетки радиатора, на этих фотографиях мы видим G550.

Какие изменения произойдут в салоне – точно еще не известно. Вероятно, появится новейшее поколение информационно-развлекательной системы MBUX. Кроме того, должны увеличиться сенсорные дисплеи. Будет также доступно новое оборудование.

Mercedes-Benz сейчас работает над расширением модельного ряда Гелендвагена. В частности, разрабатывается новый 4x4 Squared, который лучше подготовлен для бездорожья. Подробностей о нем пока очень мало. Например, у него будут новые компоненты подвески.

Кроме того, немецкий автогигант сейчас работает над Гелендвагеном с электрической силовой установкой. В продаже он появится в 2024 году. Он по-прежнему будет рамным автомобилем с полным приводом.

Напомним, ранее Mercedes-Benz представил новую комплектацию Mercedes-Benz G-Class - Professional Line Exterior.