Renault представил новый кроссовер

Фотошпионы заметили во время дорожных тестов новый французский кроссовер Renault Grand Austral. В продаже он появится во второй половине 2023 года.

В Сети показали новый кроссовер Renault

Весной 2022 года начнутся продажи нового кроссовера Renault Austral. В модельной линейке Renault он заменит Renault Kadjar, продажи которого боссы французского автогиганта считают плохими.

Austral получит новый корпоративный логотип, как Megane E-Tech. Его длина составит 4,51 м. Французы утверждают, что этот автомобиль будет достаточно просторным, в нем с комфортом поместятся пять человек. Значит, Austral будет по своим размерам немного больше, чем японский кроссовер Qashqai, чья длина составляет 4,42 м.

Но у Austral будет, оказывается, еще и удлиненная версия - Renault Grand Austral. Она рассчитана на семь человек. От стандартного Austral удлиненная версия внешне практически ничем не должна отличаться. Конечно, за счет увеличенной колесной базы немного изменится задняя часть машины. Предполагается, что Grand Austral будет примерно на 200 мм длиннее, чем стандартный Austral.

В Сети показали новый кроссовер Renault

На данный момент больше нет никакой информации про Renault Grand Austral. В продаже он появится осенью 2023 года.

Почему французы решили назвать свой новый кроссовер Austral? Renault считает, что это название вызывает в воображении ассоциации про Австралию, и что оно как бы приглашает в путешествие, а это хорошо подходит для кроссовера.

Ранее стало известно, что бразильский Renault Duster получил в краш-тестах 0 звезд.


Максимов Віталій, Тудей

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