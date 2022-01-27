Skoda начала выпускать новый бюджетный седан

Skoda в Индии начала серийное производство нового бюджетного седана Skoda Slavia. Не исключено, что это будущая глобальная модель чешского автогиганта, так как раньше ее тестировали в Европе.

Skoda начала выпускать новый бюджетный седан

Skoda Slavia построена на платформе MQB A0 IN. Длина этого седана составляет 4541 мм, ширина – 1752 мм, высота – 1467 мм, а колесная база – 2651 мм. Объем багажника - 521 литр. То есть у него самая длинная колесная база в своем сегменте и самый большой багажник.

Спереди Slavia напоминает новые Octavia и Superb. Впрочем, на наш взгляд спереди слишком много хрома. Салон напоминает салон кроссовера Kushaq. У этих автомобилей, например, одинаковое двухспицевое рулевое колесо. Центральное место на приборной панели занимает информационно-развлекательная система с 10-дюймовым сенсорным дисплеем.

Skoda начала выпускать новый бюджетный седан

В линейке двигателей два бензиновых силовых агрегата. Это 1,0 л бензиновый турбодвигатель мощностью 115 л.с. и 175 Нм крутящего момента, а также 1,5 л бензиновый турбомотор мощностью 150 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Базовая коробка передач – 6-ступенчатая механическая.

Skoda начала выпускать новый бюджетный седан

Топовые варианты Slavia получат большой набор оборудования и современных систем. Будет также шесть подушек безопасности, но в какой комплектации – точно не известно.

Skoda еще не объявила, сколько будет стоить Skoda Slavia. По слухам, в базовой комплектации этот седан будет стоить 13 500 долларов.

Skoda начала выпускать новый бюджетный седан

Напомним, ранее блогер разобрал Skoda Octavia и показал, что у нее внутри.


Максимов Віталій, Тудей

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