Известно, какие Volkswagen Passat покупают украинцы в Европе

Уже несколько лет подряд лидером по ввозу в Украину б/у автомобилей является Volkswagen Passat. Эксперты Института исследований авторынка рассказали, какие чаще всего "Пассаты" покупают украинцы.

Начнем с того, что в 2021 году в Украину ввезли более 30 тысяч б/у автомобилей Volkswagen Passat. 23,8 тысячи из этих автомобилей купили в Германии, а 6,8 тысяч – в США . Чаще всего эти машины покупали по цене от 5 до 12 тысяч долларов.

Чаще всего подержанные Passat покупают жители Львовской области, Киева , а также Киевской области.

Нужно отметить, что в 2021 году средний возраст ввезенных в нашу страну б/у автомобилей Volkswagen Passat составил 13,5 лет. В 2020 году – 11,5 лет. Чаще всего украинцы в прошлом году покупали за границей Passat B5, B6, B7 и B8.

Эксперты отметили, что это связано с льготной растаможкой автомобилей на иностранной регистрации, которая действовала в Украине с 14 июня по 10 ноября 2021 года. В текущем году средний возраст таких машин должен снизиться.

Больше всего ввезенных в 2021 году автомобилей Volkswagen Passat имели дизельный двигатель. Это не удивительно, ведь главный рынок для покупки этой модели – Европа.

Более 38% всех ввезенных б/у автомобилей Passat были серого цвета, 26,5% - черного цвета, а 15,4% - синего цвета.

Напомним, ранее эксперты рассказали, что будет с б/у автомобилями в Украине в 2022 году.