Дизайн автомобиля Tesla был вдохновлён "Бегущим по лезвию"

При разработке своего нового полностью электрического Cybertruck Tesla вышла за рамки своих конкурентов в автомобильной промышленности. Компания по производству электромобилей черпала вдохновение в классических фильмах, чтобы создать пикап, который выглядит как что-то прямо из научной фантастики.

На презентации пуленепробиваемых стёкол представители Tesla разбили их.

Согласно CNBC, Tesla смоделировала Cybertruck по образцу летающих автомобилей, показанных в фильме Ридли Скотта 1982 года «Бегущий по лезвию». Генеральный директор Tesla Илон Маск неоднократно называл автомобиль «грузовиком Бегущего по лезвию».

Футуристический пикап также частично обязан своим внешним видом известному шпиону из кино. Раскрыв дизайн в 2019 году, Маск написал в Твиттере: «На дизайн кибергрузовика частично повлиял фильм The Spy Who Loved Me. Грузовик далёк от дизайна классического Aston Martin Джеймса Бонда, но он действительно напоминает подводный автомобиль Lotus Esprit 1976 года, на котором шпион ездит в фильме 1977 года.

Несмотря на то, что он был представлен почти три года назад, Cybertruck от Tesla ещё не появился на рынке. Когда автомобиль поступит в продажу, он будет доступен по базовой цене 39 тысяч долларов за модель с одним двигателем и задним приводом. Полноприводная версия с двумя двигателями будет стоить от 49 900 долларов, а полноприводный грузовик с тремя двигателями будет стоить 69 900 долларов.

После первоначальной даты поставки, установленной на 2022 год, Tesla отложила выпуск Cybertruck. Теперь ожидается, что он станет доступен для покупки в начале 2023 года, а официальные сроки выхода продукта появятся в ближайшее время.

Одним из аспектов Cybertruck, который вызвал шумиху, является его бронированный внешний вид. Обшивка машины сделана из той же нержавеющей стали, которую SpaceX Илона Маска использовала для создания космических кораблей. Хотя Tesla утверждает, что 3-миллиметровая обшивка обеспечит защиту от 9-миллиметровых пуль, компания не упомянула официальную сертификацию брони для автомобиля, когда это было объявлено.

Окна тоже сделаны пуленепробиваемыми — по крайней мере, так утверждает Tesla. На презентации Cybertruck в 2019 году главный дизайнер Tesla бросил металлический шар в бронированные окна автомобиля, чтобы продемонстрировать их прочность. Он разбил стекло, что Илон Маск прокомментировал словами: «Мы исправим это чуть позже». Надеемся, трёх лет было достаточно, чтобы решить эту проблему.