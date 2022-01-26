Toshiba частично возобновила выпуск автомобильных чипов на предприятии, пострадавшем от землетрясения

Дисбаланс спроса и предложения на автомобильном рынке в последние 12 месяцев регулярно усугублялся стихийными бедствиями. Прошлый февраль нарушил работу предприятий Samsung и NXP в Техасе из-за морозов, в марте случился пожар на предприятии Renesas в Японии, и вот теперь январь принёс известия о землетрясении, которое нарушило работу предприятия Toshiba. Оно уже смогло частично возобновить деятельность.

Источник изображения: Toyota Motor

Как поясняет Reuters со ссылкой на заявления компании Toshiba, пострадавшее предприятие на юге Японии уже смогло запустить одну из двух имеющихся производственных линий, на которых выпускаются интегральные микросхемы различного назначения, но преимущественно ориентированные на нужды автопроизводителей и поставщиков промышленного оборудования. Когда будет возобновлена работа второй линии на пострадавшем предприятии, не уточняется. Toshiba располагает подобным предприятием на севере Японии, поэтому поставки автомобильных компонентов из-за инцидента не прекратятся полностью.

По оценкам AlixPartners, которые упоминались ещё в сентябре, мировой автопром в результате дефицита компонентов по итогам 2021 года не сможет выпустить 7,7 млн машин и лишится около $210 млрд выручки. Судя по оптимизму крупнейшего мирового автопроизводителя, корпорации Toyota Motor, в последующие за мартом двенадцать месяцев она сможет увеличить объёмы выпуска транспортных средств на 20 % до рекордных 11 млн штук. При сохранении дефицита компонентов на прежнем уровне сделать это не удалось бы, поэтому можно рассчитывать на некоторое улучшение ситуации.



