Renault, Nissan и Mitsubishi вместе инвестируют $23 миллиарда в разработку электрокаров — СМИ

Французско-японский альянс компаний Renault, Nissan и Mitsubishi вместе планируют инвестировать $23 миллиарда в разработку электрокаров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Альянс планирует таким образом догнать конкурентов и удовлетворить спрос на электромобили, которую ожидают на рынке.

По информации издания, Renault, Nissan и Mitsubishi объявят об общей инвестиции в отрасль, рассчитанной на 5 лет. К 2030 году альянс выпустит более 30 новых электромобилей с батареей на основе пятой платформы для электромобилей, разработанной Renault.

Также компании планируют вдвое сократить издержки на производство. Ожидается, что альянс будет использовать разработанную Nissan технологию твердотельных литий-ионных аккумуляторов.