Львовского таможенника остановили пьяным за рулем после анонимного звонка

Во вторник вечером, 25 января, в 17:40 на объездной дороге Львова патрульные остановили водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Патрульные рассказали, что утром 26 января им поступило анонимное сообщение о том, что за рулем автомобиля Volkswagen Jetta может находиться нетрезвый водитель. В 17:40 на объездной дороге Львова экипаж патрульной полиции по ориентировке остановил автомобиль Volkswagen Jetta. За рулем действительно находился водитель с явными признаками алкогольного опьянения.

"Осмотр на состояние опьянения с согласия водителя в установленном законом порядке проводился с применением специального прибора Dragger в присутствии двух свидетелей. Результат осмотра на состояние алкогольного опьянения – положительный, 0,36 промилле", – сообщили в патрульной полиции.

Из неофициальных источников стало известно, что за рулем автомобиля находился начальник отдела производства управления противодействия таможенным правонарушениям Львовской таможни Марьян Бедрий. По информации издания "Львовские новости", мужчина возвращался с работы после празднования. Эту информацию в полиции не подтвердили.

Начальник Львовской таможни Даниил Меньшиков подтвердил, что вчера патрульные остановили Бедрия и составили протокол по 130 статье. Он сказал, что сейчас идет служебная проверка. Со своим подчиненным он лично после этого случая не общался.

"Факт остановки был, факт составления протокола был. Мне неизвестно, был ли он действительно в состоянии алкогольного опьянения или нет. После остановки мой сотрудник Бедрий поехал в больницу и сдал анализы. Сейчас мы ждем результатов экспертизы, действительно ли был в крови алкоголь и, если был, то в каком количестве. Сегодня утром мы начали служебную проверку. По результатам выводов экспертизы из больницы и по результатам заседания дисциплинарной комиссии будем делать выводы. Но я не исключаю провокаций, потому что некоторым людям не нравится наша работа в регионе, которую мы в последние два месяца проводим на таможне", – рассказал Меньшиков.

Также он отметил, что официальное заявление Львовской таможни по этому факту будет позже, когда будут выводы экспертизы из больницы и дисциплинарной комиссии.

Примечательно, что патрульные остановили автомобиль не из-за нарушения ПДД, а после получения информации от анонима. Во Львове действует общественная организация Pitbull Lviv, которая таким образом пытается бороться с пьянством на дорогах. Однако руководитель Pitbull Lviv Николай Ильчук рассказал, что еще ничего не знает об этом случае.

Напомним, ранее во Львовской области пьяный водитель созвал "митинг" в свою поддержку и заставил полицейских самих пройти драг-тест. А в Черновцах задержали пьяного водителя со смертельной дозой алкоголя в крови.

Как известно, с 17 марта 2021 года в Украине действуют новые штрафы за нарушение ПДД, и была усилена ответственность за вождение в нетрезвом состоянии. Теперь минимальное наказание для водителей, садящихся за руль в состоянии опьянения – 17 тыс. грн (ранее 10,2 тыс. грн). А если водителя дважды поймали пьяным в течение одного года, то его лишат прав на 10 лет со штрафом 51 тыс. грн или же арестуют на 15 суток с конфискацией автомобиля.

В апреле прошлого года во Львовской области суд впервые оштрафовал пьяного водителя по новому закону.