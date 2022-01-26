В Черкасской области электрифицированы 7 км железной дороги в направлении Киева

На перегоне между станциями имени Тараса Шевченко и Смела завершилась электрификация участка протяженностью 7 км, которая проводилась в рамках программы Владимира Зеленского «Большая стройка». Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Отрезок между станцией Тараса Шевченко и Смелой – лишь часть маршрута, который предстоит электрифицировать железнодорожникам. Общая протяженность всего участка составляет 34 км, и монтажные работы продолжаются уже в направлении Черкасс от Смелы до станции Белозерье.

Полное завершение работ запланировано на этот год. Электрификация этого маршрута позволит начать скоростное движение поездов между Киевом и Черкассами, что невозможно без использования электротяги. Проведенная модернизация положительно отразится также на региональном и пригородном сообщении всей Черкасской области.

Железнодорожники по всему маршруту уже установили 993 опоры контактной сети, 36 жестких перекладин, 306 консолей и 115 анкеров.

Масштабная электрификация железнодорожных путей началась в рамках «Большой стройки» еще в прошлом году. УЗ уже реконструировала и электрифицировала участки Васильков-Васильков-2 и Черноморская - Береговая.

Напомним, электрификация путей является частью проекта по созданию новой украинской железной дороги, которая в рамках президентской программы «Большая стройка» стартовала в конце прошлого года. Он предусматривает производство около 500 новых пассажирских вагонов, 50 000 грузовых вагонов, закупку и производство электропоездов для проекта City Express и многое другое.