У берегов Флориды перевернулась лодка с людьми, разыскивают 39 пропавших

По предварительным данным, пассажирами были мигранты с Багам.

Береговая охрана США разыскивает 39 пропавших без вести после сообщения о перевернутой у побережья Флориды лодке.

Судно, по предварительным данным, было задействовано в "контрабанде людей". Пока нашли одного человека – он держался за корпус перевернутой лодки, пишет Insider.

Фото: USCGSoutheast Мужчина, которого нашли живым

"Выживший мужчина сообщил, что покинул Бимини, Багамы, с 39 другими лицами в субботу вечером. Они попали в шторм, в результате чего судно перевернулось", – сообщили в береговой охране.

Спасательных жилетов ни на одном из пассажиров не было.

Участок между заливом Форт-Пирс и островом Бимини обыскивают несколько катеров и самолетов.

В пятницу береговая охрана сообщала, что перехватила парусное грузовое судно с 88 гаитянами.