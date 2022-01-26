Бензин на АЗС подорожает на 1,33 грн, а дизтопливо – на 1,68 грн

На украинских АЗС в ближайшее время бензин подорожает на 1,33 гривен за литр, а дизельное топливо - на 1,68 гривен за литр. Это произойдет после того, как операторы розничного рынка отреагируют на новые цены Министерства экономики Украины, от которых можно устанавливать предельную надбавку.

Бензин на АЗС подорожает на 1,33 грн, а дизтопливо – на 1,68 грн

В частности, новая средняя стоимость бензинов в нашей стране составляет 29,25 грн/л, а дизтоплива – 26,84 грн/л.

Это значит, что с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин для его продажи на АЗС не должна превышать 34,25 грн/л, а на дизельное топливо - 33,84 грн/л.

Напомним, в мае 2021 года в Украине ввели государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Были установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр). На автогаз предельный уровень торговой надбавки не устанавливается.

Государственное регулирование должно было стабилизировать цены на автомобильное топливо. Однако, это пока не сработало. Во второй половине 2021 года стоимость автомобильного топлива на украинских АЗС постоянно увеличивалась. Госрегулирование цен на бензин и дизельное топливо отменят после того, как закончится карантин, введенный для борьбы с пандемией коронавируса.

Напомним, ранее директор сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин сделал прогноз, что в Украине в феврале 2022 года стоимость бензина и дизельного топлива может увеличиться до 40 гривен за литр, а автогаза – до 25 гривен за литр.


Максимов Віталій, Тудей

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