МВД рассказало, как проверить б/у автомобиль перед покупкой

Не секрет, что в Украине при покупке автомобиля на вторичном рынке можно легко попасть на мошенников. В Главном сервисном центре МВД пояснили, как проверить б/у автомобиль перед покупкой, чтобы потом не испытывать чувство разочарования.

Правоохранители, в частности, рекомендуют покупателям б/у автомобилей пользоваться сервисами для проверки VIN-кода.

Проверить информацию об автомобиле можно как за деньги, так и бесплатно. Всю историю конкретного автомобиля можно легко узнать через Электронный кабинет водителя.

Так, чтобы проверить машину по VIN-коду, нужно вначале авторизоваться в Электронном кабинете водителя, а потом перейти на вкладку проверки ВИН-кода. После этого вводят VIN-номер машины, которая интересует, и выбирают вид проверки - платный или бесплатный.

Если заплатить за проверку VIN-кода, то информации предоставляется немного больше, то есть больше шансов не ошибиться при покупке б/у автомобиля.

Между тем, при продаже б/у автомобилей чаще всего скручивают пробег на одометре. Если у вас возникли сомнения относительно показателя одометра, то лучше всего заехать на автосервис и проверить его на специальном диагностическом оборудовании. Конечно, за это придется заплатить, но вы потеряете гораздо больше на ремонте, если купите "кота в мешке".

Напомним, ранее мы рассказали, как перед покупкой проверить двигатель б/у автомобиля.