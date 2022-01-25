Что делать, если таможня увеличила стоимость ввозимого автомобиля

В последнее время в Украине при ввозе автомобилей на иностранных номерах из Европы автомобилисты сталкиваются с таможенным шантажом, когда машина была куплена по одной цене, а украинская таможня поднимает цену и требует доплатить таможенные платежи. Эксперты общественной организации "АвтоЕвроСила" рассказали, как поступать в этом случае…

В таких ситуациях брокеры очень часто советуют автомобилистам ничего не предпринимать, а просто доплатить таможенные платежи, говоря, что в противном случае автомобиль не выпустят из зоны таможенного контроля.

На самом деле в данной ситуации нужно оформить автомобиль по статье 35 Таможенного кодекса Украины. В этом случае оплачиваются таможенные платежи, но с возможностью обратиться в суд и отсудить обратно у таможни все деньги. Кроме того, таможне придется компенсировать автомобилисту деньги, которые он потратил на суд и адвоката.

"АвтоЕвроСила" подчеркнула, что далеко не все таможенные брокеры соглашаются оформлять автомобиль по ст. 35 Таможенного кодекса. Большинство из них не хотят ссориться с таможней. а некоторые просто не умеют оформлять машины по ст. 35 Таможенного кодекса.

Эксперты советуют перед тем, как воспользоваться услугами таможенного брокера, узнать у него, сможет ли он оформить автомобиль по ст. 35 Таможенного кодекса, если таможня вдруг поднимет его стоимость, как это часто происходит в последнее время.

Напомним, ранее стало известно, что сотрудники Координационно-мониторинговой таможни забрали на штрафплощадку автомобиль BMW 540d XDRIVE 2020 года выпуска из-за того, что его пытались ввезти в Украину по заниженной стоимости.