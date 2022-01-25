На украинских дорогах появились полицейские "фантомы"

Фото: МВД

25 января на патрулирование дорог запустили полицейские "фантомы". Это автомобили патрульной полиции, визуально не отличающиеся от других автомобилей-участников дорожного движения.

Об этом сообщает пресс-центр МВД .

Как рассказал в эфире одного из телеканалов глава МВД Денис Монастырский, автомобиль "фантом" без опознавательных знаков может фиксировать до 50 движущихся целей одновременно. Система будет передавать информацию – и нарушитель будет получать штраф за превышение скорости.

Министр подчеркнул, что новые полицейские автомобили "фантомы" имеют прежде всего превентивную функцию. Их задача – предотвратить правонарушение и возможные негативные последствия на дороге.

Монастырский объяснил, что автомобили-"фантомы" будут фиксировать нарушение скоростного режима транспортными средствами в обоих направлениях дорожного движения: как в попутном направлении, так и в обратном.

Фото: МВД

Фото: МВД

"Фантомы" – полицейские автомобили на базе Skoda Kodiaq. Они не имеют опознавательных знаков и ничем не отличаются от обычных автомобилей на дороге. В салоне автомобилей будут находиться работники полиции в соответствующей амуниции.

"Фантомы" не будут останавливать нарушителей, лишь в отдельных случаях они будут включать проблесковые маячки, если нарушение ПДД будет явно угрожать безопасности других участников дорожного движения.