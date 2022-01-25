На украинских дорогах появились полицейские "фантомы"
Полицейские Skoda Kodiaq без опознавательных знаков будут фиксировать нарушения.
25 января на патрулирование дорог запустили полицейские "фантомы". Это автомобили патрульной полиции, визуально не отличающиеся от других автомобилей-участников дорожного движения.
Об этом сообщает пресс-центр МВД.
Как рассказал в эфире одного из телеканалов глава МВД Денис Монастырский, автомобиль "фантом" без опознавательных знаков может фиксировать до 50 движущихся целей одновременно. Система будет передавать информацию – и нарушитель будет получать штраф за превышение скорости.
Министр подчеркнул, что новые полицейские автомобили "фантомы" имеют прежде всего превентивную функцию. Их задача – предотвратить правонарушение и возможные негативные последствия на дороге.
Монастырский объяснил, что автомобили-"фантомы" будут фиксировать нарушение скоростного режима транспортными средствами в обоих направлениях дорожного движения: как в попутном направлении, так и в обратном.
"Фантомы" – полицейские автомобили на базе Skoda Kodiaq. Они не имеют опознавательных знаков и ничем не отличаются от обычных автомобилей на дороге. В салоне автомобилей будут находиться работники полиции в соответствующей амуниции.
"Фантомы" не будут останавливать нарушителей, лишь в отдельных случаях они будут включать проблесковые маячки, если нарушение ПДД будет явно угрожать безопасности других участников дорожного движения.