Эксперты Moody’s: в ближайшие годы Tesla останется лидером рынка, но столкнётся с растущей конкуренцией

Эксперты Moody’s: в ближайшие годы Tesla останется лидером рынка, но столкнётся с растущей конкуренцией

На этой неделе компания Tesla отчитается о финансовых результатах квартала и всего минувшего года, который позволил ей отгрузить около 936 тысяч электромобилей. Илон Маск (Elon Musk) также обещал рассказать о планах автопроизводителя на будущее. Аналитики Moody's убеждены, что в ближайшие годы Tesla останется лидером рынка электромобилей, хотя со следующего года её финансовые показатели начнут страдать от конкуренции.

Источник изображения: Tesla

По предварительным данным, Tesla завершила прошлый квартал с рекордным количеством отгруженных электромобилей. Фактически, она обновляла квартальные рекорды по поставкам на протяжении шести отчётных периодов подряд. Побороться за лидерство на рынке США с ней уже готовы как General Motors, так и Tesla, а позициям компании Илона Маска на мировом рынке начинает угрожать Volkswagen, стремительно переводящий производственную программу на рельсы электрификации.

Эксперты Moody’s, по информации Reuters, в понедельник подняли кредитный рейтинг Tesla с Ba3 до Ba1, выразив уверенность в способности компании быстро наращивать объёмы производства и при этом сохранять доходность бизнеса. Проблем с финансовой ликвидностью у Tesla, по их мнению, возникать не должно. С другой стороны, со следующего года появление на рынке более конкурентных предложений на рынке электромобилей способно будет усилить давление на норму прибыли компании, как считают в Moody’s. По мнению экспертов, в текущем году Tesla сможет поставить на рынок около 1,4 млн электромобилей, почти в полтора раза больше, чем в прошлом году.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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