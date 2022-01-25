Стало известно, когда в Украине появится новый Nissan X-Trail

Во второй половине 2022 года в Украине начнутся продажи кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения, чья официальная премьера состоялась весной 2021 года. Украинские цены на него еще не объявлены.

Стало известно, когда в Украине появится новый Nissan X-Trail

Nissan X-Trail нового поколения построен на платформе CMF-C/D. Его длина составляет 4681 мм, ширина – 1840 мм, высота – 1730 миллиметров, а колесная база – 2706 миллиметров. Дорожный просвет – 212 мм.

Кроссовер сохранил V-образную решетку радиатора, которая стала более массивной, и получил новую головную оптику, новые задние фары и новые колесные диски. Салон отделан новыми материалами, появилось современное оборудование и новые системы безопасности.

Стало известно, когда в Украине появится новый Nissan X-Trail

Каким силовым агрегатом на украинском рынке будет оснащаться новый X-Trail – еще не известно. В Китае, например, он оснащается 1,5 л бензиновым турбодвигателем мощностью 204 л.с., который работает вместе с вариатором. Будет ли такой силовой агрегат в Европе – пока не известно.

По слухам, европейская версия может получить гибридную силовую установку e-Power. В этой системе колеса вращает электромотор, а бензиновый двигатель постоянно работает в качестве генератора.

Стало известно, когда в Украине появится новый Nissan X-Trail

В Украине Nissan X-Trail третьего поколения сейчас стоит от 679 170 гривен. Он оснащается 2,0 л мотором мощностью 144 л.с., который работает вместе с механической коробкой передач. Привод – передний. Полноприводная версия стоит от 796 040 гривен.

Стало известно, когда в Украине появится новый Nissan X-Trail

Напомним, ранее стало известно, что электрический хэтчбек Nissan Leaf нового, третьего, поколения, который появится к 2025 году, изменит форму кузова и станет компактным кроссовером.


Максимов Віталій, Тудей

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