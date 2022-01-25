25 января на украинских дорогах появятся “фантомные“ патрули

25 января 2022 года на украинских дорогах появятся "фантомные" полицейские автомобили, которые во время движения при помощи радаров будут измерять скорость встречных и попутных машин. Об этом рассказал заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По его словам, "фантомные" полицейские автомобили не будут иметь опознавательных знаков. Внешне их практически невозможно будет отличить от обычных машин.

Белошицкий. подчеркнул, что "фантомные" патрули не будет останавливать водителей, нарушающих скоростной режим. Как и в случае с камерами видеофиксации будут штрафовать владельцев автомобилей. То есть информация будет поступать в систему автофиксации нарушений ПДД.

Ранее ожидалось, что при фиксации превышения скорости экипаж "фантомного" патруля должен включить проблесковые маячки, остановить нарушителя и составить административный протокол.

На данный момент известно, что в качестве "фантомных" полицейских автомобилей будут использовать кроссоверы Skoda Kodiaq. На первом этапе их будет 4, а в конце 2022 года - 30. Ранее замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что к 2024 году по украинским дорогам будут ездить 550 полицейских "фантомных" патрулей.

Нужно отметить, что "фантомные" патрули уже сейчас вызывают много споров. Так, например, эксперт по безопасности дорожного движения Владимир Караваев считает, что их использование полицией нарушает украинское законодательство. При этом он ссылается на статью 40 Закона "О Нацполиции".