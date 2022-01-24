Кубраков настаивает на строительстве автотоннелей под Днепром

Это снизит нагрузку на столичные дороги.

Кубраков настаивает на строительстве автотоннелей под Днепром
Александр Кубраков
Фото: пресс-служба 'Укравтодора'

Министр инфраструктуры Александр Кубраков считает, что оптимальным решением для уменьшения погрузки на дороги Киева будет строительство автотоннелей под Днепром.

Об этом сообщает "КиевVласть" со ссылкой на письмо Министерства инфраструктуры в Кабмин №17444/27/10-21 от 30 декабря 2021 года.

Предлагается определить службу автомобильных дорог в Киевской области заказчиком по разработке технико-экономического обоснования проектной документации на новое строительство.

Отмечается, что "Укравтодор" поддерживает инициативу развития инфраструктуры для “уменьшения количества заторов и обеспечения надлежащего передвижения транспортных средств в г. Киеве и, в случае делегирования полномочий, готов быть заказчиком разработки технико-экономического обоснования и проектной документации на строительство тоннельных переходов”.

"...просим поручить Мининфраструктуры, Государственному агентству автомобильных дорог Украины, Киевской городской государственной администрации: проработать вопрос передачи в сферу управления Службы автомобильных дорог в Киевской области участков автомобильных дорог от улицы Столичное шоссе к автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-03 Киев – Харьков – Довжанский (на участке Киев – Борисполь) и от ул. Богатырской до ул. Оноре де Бальзака в пределах г. Киева и подготовить предложения по передаче согласно Положению о порядке передачи объектов права государственной собственности, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 21 сентября 1998 г. № 1482 "О передаче объектов права государственной и коммунальной собственности", - говорится в письме.

Строительство будет проходить за счет средств специального фонда государственного бюджета, предусмотренных на финансирование объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2022 году.

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