На трассе Киев-Одесса после столкновения с грузовиком погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиля
Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.
Сегодня утром в поселке Калиновка Фастовского района, на автодороге Киев-Одесса, произошло дорожно-транспортное происшествие с четырьмя погибшими.
Об этом сообщила пресс-служба полиции.
"24 января в 8:20 в поселке Калиновка... 37-летний водитель автомобиля «Daewoo» не справился с управлением и столкнулся с грузовиком «Mercedes-Benz», который находился на обочине дороги. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и трое его пассажиры погибли", – говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственное управление полиции Киевской области.
После установления всех обстоятельств ДТП правоохранители предоставят правовую квалификацию происшествия.
Напомним, ранее на Закарпатье в результате автоаварии пострадали семь человек, в том числе три ребенка.