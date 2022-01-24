?На трассе Киев-Одесса после столкновения с грузовиком погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиля

Сегодня утром в поселке Калиновка Фастовского района, на автодороге Киев-Одесса, произошло дорожно-транспортное происшествие с четырьмя погибшими.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

"24 января в 8:20 в поселке Калиновка... 37-летний водитель автомобиля «Daewoo» не справился с управлением и столкнулся с грузовиком «Mercedes-Benz», который находился на обочине дороги. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и трое его пассажиры погибли", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственное управление полиции Киевской области.

После установления всех обстоятельств ДТП правоохранители предоставят правовую квалификацию происшествия.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Напомним, ранее на Закарпатье в результате автоаварии пострадали семь человек, в том числе три ребенка.