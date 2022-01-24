На трассе Киев-Одесса после столкновения с грузовиком погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиля

Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

?На трассе Киев-Одесса после столкновения с грузовиком погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиля
Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Сегодня утром в поселке Калиновка Фастовского района, на автодороге Киев-Одесса, произошло дорожно-транспортное происшествие с четырьмя погибшими.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

"24 января в 8:20 в поселке Калиновка... 37-летний водитель автомобиля «Daewoo» не справился с управлением и столкнулся с грузовиком «Mercedes-Benz», который находился на обочине дороги. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и трое его пассажиры погибли", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственное управление полиции Киевской области.

После установления всех обстоятельств ДТП правоохранители предоставят правовую квалификацию происшествия.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Напомним, ранее на Закарпатье в результате автоаварии пострадали семь человек, в том числе три ребенка.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине утвердили новый порядок перерегистрации автомобилейВ Украине утвердили новый порядок перерегистрации автомобилей
Укрзализныця продает билеты онлайн на места, которых нетУкрзализныця продает билеты онлайн на места, которых нет
Тарифы на проезд в общественном транспорте Киева увеличатТарифы на проезд в общественном транспорте Киева увеличат
Украинец переоборудовал “Волгу“ для поездок на дровахУкраинец переоборудовал “Волгу“ для поездок на дровах
Украинские АЗС повысили цены на бензин и ДТУкраинские АЗС повысили цены на бензин и ДТ
Блок рекламы


Похожие новости
Аэропорт "Борисполь" откроет терминал F после двухлетнего перерыва. Аэропорт "Борисполь" откроет терминал F после двухлетнего перерыва.
Федоров и МТСБУ заявили о возобновлении доступа к полисам "автогражданки" после кибератакиФедоров и МТСБУ заявили о возобновлении доступа к полисам "автогражданки" после кибератаки
На АЗС в Кременчуге микроавтобус въехал в газовую цистерну, водитель сгорел (обновлено)На АЗС в Кременчуге микроавтобус въехал в газовую цистерну, водитель сгорел (обновлено)
На Прикарпатье пьяный водитель скутера бросил в авто патрульных евро, пытаясь дать взяткуНа Прикарпатье пьяный водитель скутера бросил в авто патрульных евро, пытаясь дать взятку
В Киеве водитель Toyota Prado бросил мужчину головой в асфальт из-за замечанияВ Киеве водитель Toyota Prado бросил мужчину головой в асфальт из-за замечания
Водитель Кличко нарушил правила парковки и уплатил штрафВодитель Кличко нарушил правила парковки и уплатил штраф
Должен ли водитель передавать “права“ инспектору полиции?Должен ли водитель передавать “права“ инспектору полиции?
Автомобилям из РФ для растаможки больше не нужен перезаездАвтомобилям из РФ для растаможки больше не нужен перезаезд
В ДТП на кольцевой дороге Харькова погибли трое взрослых, двое детей – в больницеВ ДТП на кольцевой дороге Харькова погибли трое взрослых, двое детей – в больнице
В этом году Tesla попытается доказать, что она нечто большее, чем просто автопроизводительВ этом году Tesla попытается доказать, что она нечто большее, чем просто автопроизводитель
Последние новости
Подгружаем последние новости