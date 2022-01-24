GM пригрозила дилерам, собравшимся спекулировать электромобилями

Востребованность электромобилей на рынке США сочетается с дефицитом полупроводниковых компонентов и ограниченностью объёмов производства тяговых батарей. Это приводит к тому, что продавцы не прочь заработать на новых моделях электромобилей. Корпорация General Motors провела со своими дилерами профилактическую беседу, направленную на предотвращение спекуляций.

Источник изображения: General Motors

К 2025 году GM собирается вывести на рынок 30 новых моделей электромобилей, в ближайшие месяцы на рынок выйдут Cadillac Lyriq, Hummer EV и Chevrolet Silverado. К 2035 году компания намеревается отказаться от выпуска машин с двигателями внутреннего сгорания. По информации Electrek, недавно GM распространила среди своих дилеров письмо, в котором указала на недопустимость необоснованного повышения цен сверх рекомендованного уровня на электромобили. Подобная практика, по мнению автопроизводителя, негативно влияет на имидж марки, подвергает риску интересы компании и её торговых партнёров, а также вызывает поток нежелательных публикаций в прессе.

GM обещает выявлять случаи завышения цен дилерами, применяя предусмотренные контрактами санкции для их наказания. Чаще всего, квоты на продажу электромобилей будут перераспределяться таким образом, что провинившиеся дилеры лишатся возможности их продавать на какое-то время. Ранее с подобной инициативой выступила компания Ford Motor, которая тоже выявила факты завышения цен на свои электрические пикапы F-150 Lightning. Американские дилеры Ford готовы были добавить к рекомендованной стоимости от $5000 до $30 000. Дефицит автомобилей по всему миру подталкивает продавцов к завышению цен, лишь в некоторых случаях автопроизводители находят в себе силы бороться с этим явлением.



