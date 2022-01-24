На железнодорожной станции Дубно в Ровенской области 17-летний парень совершил самоубийство, прыгнув под поезд.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня в 20:08. Парень упал на рельсы перед поездом "Интерсити" сообщением "Киев-Львов".

В настоящее время поезд задерживается в пути. Ожидается, что состав прибудет во Львов с задержкой в 30 минут.

Напомним, 2 декабря в киевском метро вводили ограничение движения поездов. Причиной стал несчастный случай: на станции "Дворец Украина" пассажир попал под поезд.