Украинцев предупредили о резком скачке цен на бензин, дизтопливо и автогаз

Директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн предупредил украинцев об очередном скачке цен на топливо – его стоимость может взлететь уже сначала следующей недели.

Об этом сообщает «Хвиля».

Так, по словам Куюна, это связано со спадом гривны и ростом цен на нефть,

При этом он сообщил, что 20 января нефть достигла 90 долларов за баррель. Таким образом, с начала года ее стоимость увеличилась практически на 15%.

«На гривну с начала года окреп доллар, на 1,2 грневро. Оптовые цены на бензин и ДТ на внутреннем рынке добавили 2,50 грн/л. Прогноз по колонкам на следующую неделю (с понедельника): плюс 1,45 грн/л по бензину и 1,85 грн/л по дизтопливу», — объяснил Куюн.

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