Tesla сможет начать сборку электромобилей Model Y на предприятии в Техасе к концу марта

Эту неделю профильные СМИ начали с обсуждения фотографии, на которой в окрестностях предприятия Tesla в Техасе были запечатлены девять электромобилей Model Y, которые должны встать на конвейер после запуска этого предприятия. Источники утверждают, что производство начнётся к концу текущего квартала, а пока подготовка к этому событию ведётся полным ходом.

Источник изображения: Jeff Roberts, Twitter

Предприятие в окрестностях Остина должно стать второй площадкой в США , где начнётся производство электромобилей Model Y. Оно же впервые позволит освоить выпуск версии кроссовера с аккумуляторными ячейками типоразмера 4680, призванными снизить себестоимость тяговой батареи. Особенностью новой модификации Tesla Model Y станет батарея, интегрируемая в силовой каркас кузова. Аналогичные машины будут сходить с конвейера строящегося предприятия Tesla в Берлине, соответствующие сборочные единицы уже можно было наблюдать во время экскурсии в октябре прошлого года.

С недавних пор рядом с предприятием в Остине располагается и штаб-квартира Tesla. Сайт Electrek со ссылкой на собственные источники сообщает, что производство кроссоверов Model Y стартует в Техасе к концу текущего квартала, а сейчас компания активно привлекает смежников, задействованных в этом процессе. В текущем квартале Tesla рассчитывает отгрузить некоторое количество готовых машин клиентам. На первых порах кроссоверы могут оснащаться и батареями старого типа 2170, поскольку ячейки 4680 пока не производятся в достаточных количествах.

Со временем в Техасе будет налажено производство не только пикапов Cybertruck, но и грузовиков Tesla Semi, а также человекоподобных роботов Tesla Bot. Презентация, посвящённая итогам третьего квартала прошлого года, не содержала упоминаний о проектной мощности предприятия в Техасе. Очевидно, сейчас Tesla переосмысливает данный показатель с учётом растущих аппетитов и амбиций. На отчётном мероприятии 26 января Илон Маск (Elon Musk) пообещал лично рассказать о дальнейших планах компании.



