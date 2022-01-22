Арнольд Шварценеггер попал в крупное ДТП

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Внедорожник знаменитости совершил лобовое столкновение с автомобилем, за рулем которого находилась женщина.

Арнольд Шварценеггер попал в крупное ДТП: что говорят в полиции Лос-Анджелеса

Легендарный культурист, предприниматель, киноактер, продюсер, государственный и политический деятель австрийского происхождения. 38-й губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер стал виновником крупной аварии в Лос-Анджелесе.

По данным полиции, 74-летний актер, находясь за рулем внедорожника GMC Yukon, врезался в Toyota Prius при совершении сложного маневра, не дождавшись разрешающего сигнала светофора. Автомобиль Железного Арни буквально заехал на капот Toyota.

Арнольд Шварценеггер попал в крупное ДТП: что говорят в полиции Лос-Анджелеса

Западные СМИ со ссылкой на источники в полиции Лос-Анджелеса сообщают, что виновником аварии был Арнольд Шварценеггер. Актер начал поворачивать на перекрестке на лево, не дождавшись зеленого сигнала светофора, что сделало бы этот маневр безопасным для других участников движения.

Автомобиль Терминатора остался практически невредимым, сама артист тоже не пострадал. А вот женщине, которая управляла Toyota, потребовалась срочная госпитализация, она получила травму головы.

Арнольд Шварценеггер попал в крупное ДТП: что говорят в полиции Лос-Анджелеса

Арнольд Шварценеггер остался на месте происшествия и сотрудничает с правоохранителями.

Напомним, Арнольд Шварценеггер снова станет дедушкой. В конце 2021 года стала известна радостная новость о семье американского актера.


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Авиакомпания Air Ocean заявила о прекращении полетов: украинцам возвращают деньги за авиабилетыАвиакомпания Air Ocean заявила о прекращении полетов: украинцам возвращают деньги за авиабилеты
В Украине утвердили новый порядок перерегистрации автомобилейВ Украине утвердили новый порядок перерегистрации автомобилей
Укрзализныця продает билеты онлайн на места, которых нетУкрзализныця продает билеты онлайн на места, которых нет
Тарифы на проезд в общественном транспорте Киева увеличатТарифы на проезд в общественном транспорте Киева увеличат
В Киеве на съезде с проспекта Победы на Янгеля Lada влетела в пешеходный переходВ Киеве на съезде с проспекта Победы на Янгеля Lada влетела в пешеходный переход
Блок рекламы


Похожие новости
В Одесской области рейсовый автобус попал в ДТП, госпитализировали 5 человекВ Одесской области рейсовый автобус попал в ДТП, госпитализировали 5 человек
Рейсовый автобус попал в ДТП вблизи Тернополя, пострадали 9 человекРейсовый автобус попал в ДТП вблизи Тернополя, пострадали 9 человек
Ирина Федишин попала в ДТП с грузовиком: фото авто после аварииИрина Федишин попала в ДТП с грузовиком: фото авто после аварии
Поярков попал в ДТП в КиевеПоярков попал в ДТП в Киеве
В селе под Харьковом женщина попала сразу под два поездаВ селе под Харьковом женщина попала сразу под два поезда
Мисс Украина Вселенная Анна Неплях попала в серьезное ДТПМисс Украина Вселенная Анна Неплях попала в серьезное ДТП
В Кривом Роге на взяточничестве попались сразу 11 полицейскихВ Кривом Роге на взяточничестве попались сразу 11 полицейских
Яремчанский мэр попал в ДТП в нетрезвом состоянииЯремчанский мэр попал в ДТП в нетрезвом состоянии
В Одесской области военные попали в ДТП, пятерых пострадавших госпитализировали, одна из них скончаласьВ Одесской области военные попали в ДТП, пятерых пострадавших госпитализировали, одна из них скончалась
В Одессе пьяный работник СТО поехал кататься на автомобиле клиентки и попал в ДТПВ Одессе пьяный работник СТО поехал кататься на автомобиле клиентки и попал в ДТП
Последние новости
Подгружаем последние новости