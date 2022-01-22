Арнольд Шварценеггер попал в крупное ДТП

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Внедорожник знаменитости совершил лобовое столкновение с автомобилем, за рулем которого находилась женщина.

Легендарный культурист, предприниматель, киноактер, продюсер, государственный и политический деятель австрийского происхождения. 38-й губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер стал виновником крупной аварии в Лос-Анджелесе.

По данным полиции, 74-летний актер, находясь за рулем внедорожника GMC Yukon, врезался в Toyota Prius при совершении сложного маневра, не дождавшись разрешающего сигнала светофора. Автомобиль Железного Арни буквально заехал на капот Toyota.

Западные СМИ со ссылкой на источники в полиции Лос-Анджелеса сообщают, что виновником аварии был Арнольд Шварценеггер. Актер начал поворачивать на перекрестке на лево, не дождавшись зеленого сигнала светофора, что сделало бы этот маневр безопасным для других участников движения.

Автомобиль Терминатора остался практически невредимым, сама артист тоже не пострадал. А вот женщине, которая управляла Toyota, потребовалась срочная госпитализация, она получила травму головы.

Арнольд Шварценеггер остался на месте происшествия и сотрудничает с правоохранителями.

Напомним, Арнольд Шварценеггер снова станет дедушкой. В конце 2021 года стала известна радостная новость о семье американского актера.