Всего 13 000 Евро: начались продажи самого дешевого кроссовера Toyota

Компания Toyota начинает продавать в Европе свой новый субкомпактный кроссовер Toyota Aygo X Cross. В базовой комплектации он стоит 13 675 евро.

Toyota Aygo в первых двух поколениях был хэтчбеком. Теперь он стал кроссовером. Его длина составляет 3700 мм, ширина – 1740 мм, высота – 1525 мм. То есть он на 235 мм длинней, чем Aygo второго поколения. К тому же у него дорожный просвет увеличился на 11 мм по сравнению с предшественником.

В базовой комплектации Play есть 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, несколько подушек безопасности, центральный замок с дистанционным управлением, наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом, приборная панель с цветным многофункциональным TFT-экраном, сиденье водителя с регулировкой по высоте, камера заднего вида и многое другое.

Также в базовой комплектации есть мультимедийная система Toyota Touch 2 с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, несколько систем помощи водителю и активной безопасности. Например, система обнаружения пешеходов и велосипедистов и система распознавания дорожных знаков.

В комплектации Trendy Edition (от 14 650 евро) есть 18-дюймовые легкосплавные диски, датчик дождя, автоматический климат-контроль, мультимедийная система Toyota Touch 2 с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и др.

Под капотом находится трехцилиндровый 1,0 л бензиновый двигатель мощностью 72 л.с. и 93 Нм крутящего момента. Он работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач или с CVT. Привод – только передний.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине начались продажи нового кроссовера Toyota Yaris Cross.