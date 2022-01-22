Украинцы теперь могут сами онлайн выбрать номер для электромобилей

В Украине теперь выбрать номерной знак для электромобиля можно в режиме онлайн на сайте Главного сервисного центра МВД и в информационных боксах в обновленных сервисных центрах. Об этом сообщила пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

Украинцы теперь могут сами онлайн выбрать номер для электромобилей

Возможность самостоятельно на сайте Главного сервисного центра МВД выбрать номерные знаки для своих автомобилей, которые им больше всего понравятся, появилась у украинцев в октябре 2021 года (до тех пор такая возможность была только для платных номерных знаков).

Правда, речь шла только про машины с двигателем внутреннего сгорания. Теперь же это нововведение коснулось и владельцев электрокаров.

Существует два метода поиска свободного номерного знака - "Наличие в области" и "Числовая комбинация".

Первый метод позволяет узнать все номерные знаки, имеющиеся в сервисных центрах МВД той или иной области с указанием их стоимости. При помощи второго метода ведется поиск комбинации цифр номерного знака по всей Украине.

Учтите, что система не бронирует номерные знаки. Нужно идти в сервисный центр МВД. И нет гарантии, что к тому времени номер останется свободным. Поэтому лучше всего подобрать сразу несколько вариантов.

Напомним, зеленые номера для электромобилей начали выдавать в Украине в октябре 2021 года. Они от стандартных отличаются зелеными буквами и цифрами на темно-желтом фоне. Серии для этих государственных автомобильных знаков определены с буквосочетанием из латинского алфавита.

Ранее МВД объяснило, как оставить свой номерной знак для нового автомобиля.


Максимов Віталій, Тудей

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