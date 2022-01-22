Украинцы теперь могут сами онлайн выбрать номер для электромобилей

В Украине теперь выбрать номерной знак для электромобиля можно в режиме онлайн на сайте Главного сервисного центра МВД и в информационных боксах в обновленных сервисных центрах. Об этом сообщила пресс-служба Главного сервисного центра МВД .

Возможность самостоятельно на сайте Главного сервисного центра МВД выбрать номерные знаки для своих автомобилей, которые им больше всего понравятся, появилась у украинцев в октябре 2021 года (до тех пор такая возможность была только для платных номерных знаков).

Правда, речь шла только про машины с двигателем внутреннего сгорания. Теперь же это нововведение коснулось и владельцев электрокаров.

Существует два метода поиска свободного номерного знака - "Наличие в области" и "Числовая комбинация".

Первый метод позволяет узнать все номерные знаки, имеющиеся в сервисных центрах МВД той или иной области с указанием их стоимости. При помощи второго метода ведется поиск комбинации цифр номерного знака по всей Украине.

Учтите, что система не бронирует номерные знаки. Нужно идти в сервисный центр МВД . И нет гарантии, что к тому времени номер останется свободным. Поэтому лучше всего подобрать сразу несколько вариантов.

Напомним, зеленые номера для электромобилей начали выдавать в Украине в октябре 2021 года. Они от стандартных отличаются зелеными буквами и цифрами на темно-желтом фоне. Серии для этих государственных автомобильных знаков определены с буквосочетанием из латинского алфавита.