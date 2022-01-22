Renault представил свой самый дешевый кроссовер

Компания Renault официально представила обновленный компактный кроссовер Renault Kwid. Это самый доступный кроссовер в модельной линейке французского автогиганта, так как в базовой комплектации он стоит от 11 тысяч долларов.

Renault представил свой самый дешевый кроссовер

Новый Kwid получил новую решетку радиатора и бамперы, двухуровневую головную оптику, а также новые задние фонари и 14-дюймовые легкосплавные колесные диски (в средней и топовой комплектации Outsider).

В салоне на панели приборов появился большой дисплей бортового компьютера. В средней и топовой версиях на центральной консоли установлен 8-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы.

Renault представил свой самый дешевый кроссовер

Под капотом находится модернизированный трехцилиндровый 1,0 л двигатель мощностью 71 л.с. Теперь есть система старт/стоп.

Несмотря на то, что Kwid – это бюджетный автомобиль, он уже в базовой комплектации неплохо укомплектован. Например, в "базе" есть кондиционер, передние электростеклоподъемники, электроприводы зеркал внешнего вида, четыре подушки безопасности, система контроля тяги, ABS и др.

Renault представил свой самый дешевый кроссовер

Нужно отметить, что этот кроссовер выпускают в нескольких странах, но не в Европе. Так, он продается, например, в Индии и в Бразилии.

Ранее Renault Kwid был еще дешевле, чем после обновления. Теперь у него нет самой дешевой комплектации Life (у нее, например, не было кондиционера).

Renault представил свой самый дешевый кроссовер

Напомним, ранее стало известно, что Renault поменяет названия некоторых своих кроссоверов. Известна причина такого решения боссов французского автогиганта.


Максимов Віталій, Тудей

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