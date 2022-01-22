Renault представил свой самый дешевый кроссовер

Компания Renault официально представила обновленный компактный кроссовер Renault Kwid. Это самый доступный кроссовер в модельной линейке французского автогиганта, так как в базовой комплектации он стоит от 11 тысяч долларов.

Новый Kwid получил новую решетку радиатора и бамперы, двухуровневую головную оптику, а также новые задние фонари и 14-дюймовые легкосплавные колесные диски (в средней и топовой комплектации Outsider).

В салоне на панели приборов появился большой дисплей бортового компьютера. В средней и топовой версиях на центральной консоли установлен 8-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы.

Под капотом находится модернизированный трехцилиндровый 1,0 л двигатель мощностью 71 л.с. Теперь есть система старт/стоп.

Несмотря на то, что Kwid – это бюджетный автомобиль, он уже в базовой комплектации неплохо укомплектован. Например, в "базе" есть кондиционер, передние электростеклоподъемники, электроприводы зеркал внешнего вида, четыре подушки безопасности, система контроля тяги, ABS и др.

Нужно отметить, что этот кроссовер выпускают в нескольких странах, но не в Европе. Так, он продается, например, в Индии и в Бразилии .

Ранее Renault Kwid был еще дешевле, чем после обновления. Теперь у него нет самой дешевой комплектации Life (у нее, например, не было кондиционера).

Напомним, ранее стало известно, что Renault поменяет названия некоторых своих кроссоверов. Известна причина такого решения боссов французского автогиганта.